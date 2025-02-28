Не пришел в ТЦК, потому что не имел желания служить — на Полтавщине судили мужчину

Мужчина не пришел в ТЦК, потому что "не желает" служить — детали
На Полтавщине судили мужчину, который отказался служить и не пришел на отправку в воинскую часть по повестке. Ему назначили тюремный срок.
Об этом говорится в приговоре Карловского райсуда.
Детали дела
В материалах дела отмечается, что в сентябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Он получил соответствующую карточку обследования и медицинского осмотра.
Уже 5 октября ему вручили повестку, а на следующий день он должен был прибыть для отправки в воинскую часть в 17:00. Однако в пункт сбора он так и не появился.
Во время судебного заседания мужчина объяснил, что мобилизоваться по призыву в настоящее время не желает.
Решение суда
Приняв во внимание все детали, Карловский районный суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу и назначил наказание в виде лишения свободы на три года.
Напомним, на Львовщине мужчина более года был в СОЧ, поскольку должен был ухаживать за больной бабушкой. Он получил тюремный срок.
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