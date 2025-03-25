Направлення на ВЛК — чи може ТЦК направляти на ВЛК заброньованих

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: "ТелеграфЪ"

Територіальний центр комплектування може направити повістку з вимогою прийти на військово-лікарську комісію будь-якому військовозобов’язаному громадянину. Це стосується, зокрема, і заброньованим від мобілізації громадянам.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістки для заброньованих

Військовозобов’язані громадяни можуть отримати повістку від ТЦК навіть тоді, коли вони працюють на стратегічно важливому підприємстві і мають бронювання від мобілізації. Це, зокрема, можуть бути повістки для уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії.

Більш того, підприємство, отримавши повідомлення із територіального центру комплектування, має вручити повістки відповідним працівникам. Такі дії є обов’язковими для будь-якого українського роботодавця.

Покарання за відмову

"Якщо працівники не підуть за повісткою, вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", — підкреслив Юрій Айвазян.

Адвокат додав, що у випадку, коли підприємство, на якому працюють військовозобов’язані громадяни, не вручить їм вищезгадані повістки, воно також буде притягнуте до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким може бути покарання за систематичну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовозобов’язаних може вибирати місце проходження ВЛК.