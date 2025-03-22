Відмова від військово-лікарської комісії - покарання за систематичні відмови

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: "Зміст"

Теоретично за кілька поспіль відмов від проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаного громадянина можуть засудити згідно із Кримінальним кодексом України. Але на практиці таких кримінальних справ поки що не спостерігалося.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яке покарання може бути застосоване до військовозобов’язаного, який неодноразово відмовлявся від проходження військово-лікарської комісії.

"Постійна протягом кількох разів відмова проходити ВЛК без поважних причин дійсно може бути теоретично кваліфікована за ст. 336 ККУ", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Що відбувається з військовозобов’язаними на практиці

Та, разом з тим, підкреслив юрист, на практиці подібні випадки поки не спостерігалися.

"Жодної сталої судової практики з цього питання не існує", — зазначив Айвазян.

Адвокат розповів, що у його юридичній практиці жодного з клієнтів не притягали до кримінальної відповідальності за непроходження ВЛК до кінця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що загрожує чоловікам за відмову від проходження медогляду в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна відмовитися від ВЛК в усній формі — і яке покарання чекатиме на військовозобов’язаного.