Направление на ВВК — может ли ТЦК направлять на ВВК забронированных

Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: "ТелеграфЪ"

Территориальный центр комплектования может направить повестку с требованием прийти на военно-врачебную комиссию любому военнообязанному гражданину. Это касается, в частности, и забронированным от мобилизации гражданам.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Повестки для забронированных

Военнообязанные граждане могут получить повестку от ТЦК даже тогда, когда они работают на стратегически важном предприятии и имеют бронирование от мобилизации. Это, в частности, могут быть повестки для уточнения данных или на прохождение военно-врачебной комиссии.

Более того, предприятие, получив уведомление из территориального центра комплектования, должно вручить повестки соответствующим работникам. Такие действия являются обязательными для любого украинского работодателя.

Наказание за отказ

"Если работники не пойдут по повестке, они будут привлечены к административной ответственности", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Адвокат добавил, что в случае, когда предприятие, на котором работают военнообязанные граждане, не вручит им вышеупомянутые повестки, оно также будет привлечено к административной ответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, каким может быть наказание за систематический отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнообязанных может выбирать место прохождения ВВК.