ВЛК для людей з інвалідністю березень 2025 - нові правила

Чоловік у інвалідному кріслі. Фото: LexInform

Після змін у процесі мобілізації особи з інвалідністю не будуть проходити військово-лікарські комісії. А інформацію про інвалідність цих осіб ТЦК має отримати у державних реєстрах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи випадки направлення на військово-лікарську комісію осіб з інвалідністю, пояснив, що після змін у процесі мобілізації ця категорія громадян не повинна проходити ВЛК.

"Встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — зазначив юрист.

Де брати інформацію про осіб з інвалідністю

Карпенко підкреслив, що інформацію щодо осіб з інвалідністю ТЦК мають отримувати не засобами ВЛК, а через отримання інформації з інших державних структур.

"Передбачено включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі проходження ВЛК мобілізованими.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно їхати до ТЦК за результатами військово-лікарської комісії.