Результати ВЛК — чи треба особисто отримувати результати ВЛК

Черга в ТЦК. Фото: "Зміст"

Військовозобов’язаний громадянин не повинен їздити до територіального центру комплектування за результатами військово-лікарської комісії. Це не потрібно навіть для того, аби ці результати внесли до реєстру "Оберіг", бо цим має займатися не військовозобов’язаний громадянина, а ТЦК,

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язаний громадянин не повинен обов’язково їздити до територіального центру комплектування за результатами пройденої ним військово-лікарської комісії.

Це не потрібно робити навіть тоді, коли громадянин хоче максимально швидкого внесення даних про результати ВЛК в реєстр "Оберіг".

"Раджу Вам направити до ТЦК заяву "Укрпоштою" рекомендованим листом із проханням внести дані про пройдену ВЛК", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Дані в "Оберіг" вносить ТЦК

Щодо того, чи потрібно військовозобов’язаним самим контролювати і здійснювати процес внесення даних, зокрема, результатів ВЛК, у реєстрі "Оберіг", юрист зазначив, що закон не вимагає такого від громадян.

"Результати ВЛК ТЦК повинні внести у реєстр самостійно. Ваша присутність для того необов'язкова", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК на внесення результатів ВЛК до реєстру "Оберіг".

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, коли територіальний центр комплектування не видає висновок військово-лікарської комісії.