ВВК для людей с инвалидностью март 2025 — новые правила

ВВК для людей с инвалидностью в марте — имеет ли ТЦК такое право
После изменений в процессе мобилизации лица с инвалидностью не будут проходить военно-врачебные комиссии. А информацию об инвалидности этих лиц ТЦК должен получить в государственных реестрах.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Будут ли посылать лиц с инвалидностью на ВВК
Адвокат Андрей Карпенко, комментируя случаи направления на военно-врачебную комиссию лиц с инвалидностью, пояснил, что после изменений в процессе мобилизации эта категория граждан не должна проходить ВВК.
"Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — отметил юрист.
Где брать информацию о лицах с инвалидностью
Карпенко подчеркнул, что информацию о лицах с инвалидностью ТЦК должны получать не средствами ВВК, а через получение информации из других государственных структур.
"Предусмотрено включение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, с последующим отражением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе прохождения ВВК мобилизованными.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли ехать в ТЦК по результатам военно-врачебной комиссии.
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