ВВК для людей с инвалидностью март 2025 — новые правила

Мужчина в инвалидном кресле. Фото: LexInform

После изменений в процессе мобилизации лица с инвалидностью не будут проходить военно-врачебные комиссии. А информацию об инвалидности этих лиц ТЦК должен получить в государственных реестрах.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Адвокат Андрей Карпенко, комментируя случаи направления на военно-врачебную комиссию лиц с инвалидностью, пояснил, что после изменений в процессе мобилизации эта категория граждан не должна проходить ВВК.

"Установлен запрет направления лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — отметил юрист.

Где брать информацию о лицах с инвалидностью

Карпенко подчеркнул, что информацию о лицах с инвалидностью ТЦК должны получать не средствами ВВК, а через получение информации из других государственных структур.

"Предусмотрено включение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, с последующим отражением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе прохождения ВВК мобилизованными.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли ехать в ТЦК по результатам военно-врачебной комиссии.