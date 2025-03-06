Виїзд за кордон — чи потрібно особі з інвалідністю оформлювати право виїзду у ТЦК

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Західний кордон"

Громадянин, який має документально підтверджену інвалідність, має право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. І для цього йому не потрібно відвідувати територіальний центр комплектування для оформлення якогось спеціального дозволу на виїзд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Виїзд за кордон з інвалідністю без документу з ТЦК

До юристів звернувся громадянин з інвалідністю, який під час повномасштабної війни виїжджав з України, а тепер повернувся — і цікавиться, чи зможе він знову перетнути державний кордон під час дії воєнного стану, чи треба йому відвідати ТЦК для того, аби отримати документи, потрібні для виїзду.

"Для виїзду за кордон Вам не потрібно оформляти відстрочку", — пояснив юрист громадянину Владислав Дерій.

Які документи потрібні особі з інвалідністю

Юрист додав, що такому громадянину достатньо буде мати при собі військово-обліковий документ та один із документів, який підтверджує факт інвалідності.

Це може бути:

посвідчення особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення, у якому вказано про факт інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з чоловіків випустять за кордон для перевезення гумдопомоги у березні.

Додамо, ми повідомляли про те, кого із громадян до 18 років випускають з України під час війни.