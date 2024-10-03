Виїзд за кордон до 18 років – які документи потрібні під час війни

Призовники з приписним посвідченням. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Громадянин віком 17 років, який є призовником, має право виїжджати за кордон. Але для цього він повинен мати при собі приписне посвідчення, яке треба пред’явити на кордоні.

Про це йдеться у матеріалі "УП.Життя".

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Військовий облік з 17 років

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років не можуть залишати територію України.

Та військовий облік починається в Україні з 17 років, коли громадянин отримує свій перший військово-обліковий документ і стає призовником.

Який документ потрібен для виїзду за кордон

Попри набуття статусу призовника, до 18-річчя такі громадяни мають право необмеженого виїзду за межі України.

Але для цього вони повинні мати при собі військово-обліковий документ — приписне посвідчення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Додамо, що Кабінет міністрів України пропонує зміни процесу взяття на військовий облік призовників у 17 років.