Выезд за границу до 18 лет – какие документы нужны во время войны

Призывники с приписным удостоверением. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Гражданин в возрасте 17 лет, являющийся призывником, имеет право выезжать за границу. Но для этого он должен иметь при себе приписное удостоверение, которое нужно предъявить на границе.

Об этом говорится в материале "УП.Життя".

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Военный учет с 17 лет

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию Украины.

Но военный учет начинается в Украине с 17 лет, когда гражданин получает свой первый военно-учетный документ и становится призывником.

Какой документ требуется для выезда за границу

Несмотря на обретение статуса призывника, к 18-летию такие граждане имеют право неограниченного выезда за пределы Украины.

Но для этого они должны иметь при себе военно-учетный документ — приписное удостоверение.

Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.

Кабинет министров Украины предлагает изменения процесса взятия на военный учет призывников в 17 лет.