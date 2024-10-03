Выезд за границу до 18 лет – какие документы нужны во время войны

Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны
Гражданин в возрасте 17 лет, являющийся призывником, имеет право выезжать за границу. Но для этого он должен иметь при себе приписное удостоверение, которое нужно предъявить на границе.
Об этом говорится в материале "УП.Життя".
Военный учет с 17 лет
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию Украины.
Но военный учет начинается в Украине с 17 лет, когда гражданин получает свой первый военно-учетный документ и становится призывником.
Какой документ требуется для выезда за границу
Несмотря на обретение статуса призывника, к 18-летию такие граждане имеют право неограниченного выезда за пределы Украины.
Но для этого они должны иметь при себе военно-учетный документ — приписное удостоверение.
Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.
Кабинет министров Украины предлагает изменения процесса взятия на военный учет призывников в 17 лет.
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