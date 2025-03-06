Выезд за границу — нужно ли лицу с инвалидностью оформлять право выезда в ТЦК

Проверка документов на границе. Фото: "Західний кордон"

Гражданин, имеющий документально подтвержденную инвалидность, имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. И для этого ему не нужно посещать территориальный центр комплектования для оформления какого-то специального разрешения на выезд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Выезд за границу с инвалидностью без документа с ТЦК

К юристам обратился гражданин с инвалидностью, который во время полномасштабной войны выезжал из Украины, а теперь вернулся — и интересуется, сможет ли он снова пересечь государственную границу во время действия военного положения, надо ли ему посетить ТЦК для того, чтобы получить документы, необходимые для выезда.

"Для выезда за границу Вам не нужно оформлять отсрочку", — пояснил юрист гражданину Владислав Дерий.

Какие документы нужны лицу с инвалидностью

Юрист добавил, что такому гражданину достаточно будет иметь при себе военно-учетный документ и один из документов, подтверждающий факт инвалидности.

Это может быть:

удостоверение лица с инвалидностью;

пенсионное удостоверение, в котором указано о факте инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из мужчин выпустят за границу для перевозки гумпомощи в марте.

Добавим, мы сообщали о том, кого из граждан до 18 лет выпускают из Украины во время войны.