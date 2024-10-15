Виїзд за межі України військового - які документи потрібні

Перевірка документів на кордоні. Фото: karpat.in.ua

Військовозобов’язані громадяни, які мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, повинні мати при собі під час перетину державного кордону військово-обліковий документ. Це приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Який документ потрібен для виїзду за кордон

Частина військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років має право на перетин кордону в умовах дії воєнного стану — за наявності підстав (відстрочка чи бронювання від мобілізації).

Для цього громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ — приписне посвідчення, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Хто має право перетинати кордон під час війни

Виїзд за межі України дозволений чоловікам, які мають на вихованні трьох чи більше неповнолітніх дітей, або виховують одну-дві дитини, та самотужки, без участі матері цих дітей.

Крім того, таке право отримують чоловіки (з неповнолітніми дітьми), дружини яких проходять службу в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, чи можна виїхати за кордон без військово-облікових документів.

Також ми писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон у відрядження заброньованим громадянам.