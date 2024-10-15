Выезд за пределы Украины военного - какие документы нужны

Проверка документов на границе. Фото: karpat.in.ua

Военнообязанные граждане, имеющие право выезжать за границу во время действия военного положения, должны иметь при себе во время пересечения государственной границы военно-учетный документ. Это приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Какой документ требуется для выезда за границу

Часть военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет имеет право на пересечение границы в условиях действия военного положения при наличии оснований (отсрочка или бронирование от мобилизации).

Для этого граждане должны иметь при себе военно-учетный документ — приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Кто имеет право пересекать границу во время войны

Выезд за пределы Украины разрешен мужчинам, имеющим на воспитании трех или более несовершеннолетних детей, или воспитывающим одного-двух детей, и самостоятельно, без участия матери этих детей.

Кроме того, такое право получают мужчины (с несовершеннолетними детьми), супруги которых проходят службу в ВСУ.

Напомним, ранее юристы объясняли, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.

Также мы писали о том, какие документы нужны для выезда за границу в командировку забронированным гражданам.