Які документи потрібні заброньованому для виїзду за кордон під час війни

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Заброньований громадянин має право виїжджати за межі України у відрядження. Для цього йому потрібно мати при собі витяг про бронювання та наказ про відрядження, а також військово-облікові документи.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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За кордон у відрядження — кому це дозволено

Після оголошення воєнного стану в Україні були закриті усі кордони для виїзду військовозобов’язаних громадян.

Але частина з них, зокрема, ті, хто отримали бронювання на роботі, мають право виїжджати за кордон, наприклад, у відрядження.

"Так, виїзд за кордон заброньованих працівників дозволений на підставі п. 2-6 Правил перетину кордону", — наголосила Марина Бекало.

Які документи потрібні

Вона пояснила, які документи потрібно мати при собі заброньованому громадянину, аби виїхати з України у відрядження.

Це:

документи, що посвідчують право на відстрочку, військово-обліковий документ (ВОД) з актуалізованими даними та відміткою про надану відстрочку;

витяг про бронювання з "Дії" ( якщо бронювання здійснювалося в електронному порядку), або витяг з наказу (рішення) Мінекономіки про бронювання;

наказ від підприємства про відрядження (посвідчена копія), із зазначенням країни прямування та датою (строками) відрядження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні чоловіку, щоб перетнути кордон із дружиною з інвалідністю.

Також ми повідомляли, чи можуть виїжджати за кордон громадяни, виключені з військового обліку.