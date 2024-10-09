Які документи потрібні заброньованому для виїзду за кордон під час війни

Відрядження заброньованого за кордон — які документи потрібні
Заброньований громадянин має право виїжджати за межі України у відрядження. Для цього йому потрібно мати при собі витяг про бронювання та наказ про відрядження, а також військово-облікові документи.
Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.
За кордон у відрядження — кому це дозволено
Після оголошення воєнного стану в Україні були закриті усі кордони для виїзду військовозобов’язаних громадян.
Але частина з них, зокрема, ті, хто отримали бронювання на роботі, мають право виїжджати за кордон, наприклад, у відрядження.
"Так, виїзд за кордон заброньованих працівників дозволений на підставі п. 2-6 Правил перетину кордону", — наголосила Марина Бекало.
Які документи потрібні
Вона пояснила, які документи потрібно мати при собі заброньованому громадянину, аби виїхати з України у відрядження.
Це:
- документи, що посвідчують право на відстрочку, військово-обліковий документ (ВОД) з актуалізованими даними та відміткою про надану відстрочку;
- витяг про бронювання з "Дії" ( якщо бронювання здійснювалося в електронному порядку), або витяг з наказу (рішення) Мінекономіки про бронювання;
- наказ від підприємства про відрядження (посвідчена копія), із зазначенням країни прямування та датою (строками) відрядження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні чоловіку, щоб перетнути кордон із дружиною з інвалідністю.
Також ми повідомляли, чи можуть виїжджати за кордон громадяни, виключені з військового обліку.
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