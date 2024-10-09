Какие документы нужны забронированному для выезда за границу во время войны

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Забронированный гражданин имеет право выезжать за пределы Украины в командировку. Для этого ему нужно иметь при себе выписку о бронировании и командировочном приказе, а также военно-учетные документы.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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После оглашения военного положения в Украине были закрыты все границы для выезда военнообязанных граждан.

Но часть из них, в частности, получившие бронирование на работе, имеют право выезжать за границу, например, в командировку.

"Да, выезд за границу забронированных работников разрешен на основании п. 2-6 Правил пересечения границы", — подчеркнула Марина Бекало.

Какие документы нужны

Она пояснила, какие документы нужно иметь при себе забронированному гражданину, чтобы уехать из Украины в командировку.

Это:

документы, удостоверяющие право на отсрочку, военно-учетный документ (ВУД) с актуализированными данными и отметкой о предоставленной отсрочке;

выписка о бронировании из "Дії" (если бронирование осуществлялось в электронном порядке), или выписка из приказа (решения) Минэкономики о бронировании;

приказ от предприятия о командировке (удостоверенная копия), с указанием страны следования и датой (сроками) командировки.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны мужчине, чтобы пересечь границу с женой с инвалидностью.

Также мы сообщали, могут ли уезжать за границу граждане, исключенные из военного учета.