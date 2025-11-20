Дані про виключення не внесли в реєстр — чи пропустять на кордоні

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Українці нерідко скаржаться, що дані про виключення з військового обліку не відображаються у державному реєстрі, що створює труднощі під час виїзду за кордон. Юристи зазначають, що можливість виїзду за кордон у таких випадках залежить в першу чергу не від паперових документів, а від того, чи внесена інформація про виключення з обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

Громадянин розповів, що у травні 2023 року отримав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, де офіційно зазначено, що його виключено з військового обліку за статтею 53а другої графи без права на переогляд. Втім навіть попри наявність цих документів, у цифрових сервісах інформація залишилася застарілою, а в "Дії" відображається статус військовозобов’язаного із даними останньої ВЛК ще 2013 року.

Юрист пояснив, що якщо у системі "Резерв+" громадянин досі значиться як військовозобов’язаний, то навіть наявність довідки ВЛК із рішенням про виключення не гарантує безперешкодного перетину кордону.

За словами юриста, останнім часом почастішали випадки, коли ТЦК або помилково повертають людей на облік, або не актуалізують дані вчасно, що створює правову колізію між документами на руках і записами в реєстрі.

Коли краще звернутися до ТЦК перш ніж виїхати за кордон

Якщо дані в реєстрі не відповідають документам, юрист рекомендує направити до територіального центру комплектування заяву рекомендованим листом із описом вкладення.

У ній необхідно вимагати внесення інформації про виключення до реєстру "Оберіг" та додати копії тимчасового посвідчення і довідки ВЛК. Зміни мають бути внесені протягом п’яти робочих днів від моменту реєстрації звернення.

Що робити, якщо інформація в реєстрі не змінилась навіть після звернення до ТЦК

Якщо законний строк минає, а інформація в реєстрі залишається неоновленою, громадянин може оскаржити бездіяльність ТЦК у судовому порядку. Судова практика свідчить, що в подібних справах суди часто стають на бік заявників і зобов’язують територіальні центри внести до реєстру дані про непридатність або виключення з обліку.

Саме тому юристи радять не обмежуватися повідомленнями у додатку "Дія", оскільки він лише відображає наявні у реєстрі дані, а не створює їх. Якщо в електронному кабінеті залишаються застарілі записи, це означає, що оновлення так і не було здійснене.

У підсумку громадянин, виключений із військового обліку на підставі рішення ВЛК, зможе виїхати за кордон лише після того, як ТЦК внесе відповідні зміни до системи "Резерв+" та реєстру "Оберіг". Поки дані в реєстрі не оновлені, право на виїзд може бути заблоковано, а на кордоні можуть виникнути труднощі попри наявність дійсних документів.

