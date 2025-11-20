Видео
Видео

Выезд исключенных с учета за границу — когда нужно зайти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 00:30
обновлено: 13:31
Данные об исключении не внесли в реестр — пропустят ли на границе
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украинцы нередко жалуются, что данные об исключении из воинского учета не отражаются в государственном реестре, что создает трудности при выезде за границу. Юристы отмечают, что возможность выезда за границу в таких случаях зависит в первую очередь не от бумажных документов, а от того, внесена ли информация об исключении с учета в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

Гражданин рассказал, что в мае 2023 года получил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, где официально указано, что он исключен из воинского учета по статье 53а второй графы без права на переосвидетельствование. Впрочем, даже несмотря на наличие этих документов, в цифровых сервисах информация осталась устаревшей, а в "Дії" отображается статус военнообязанного с данными последней ВВК еще 2013 года.

Юрист пояснил, что если в системе "Резерв+" гражданин до сих пор значится как военнообязанный, то даже наличие справки ВВК с решением об исключении не гарантирует беспрепятственного пересечения границы.

По словам юриста, в последнее время участились случаи, когда ТЦК либо ошибочно возвращают людей на учет, либо не актуализируют данные вовремя, что создает правовую коллизию между документами на руках и записями в реестре.

Когда лучше обратиться в ТЦК прежде чем выехать за границу

Если данные в реестре не соответствуют документам, юрист рекомендует направить в территориальный центр комплектования заявление заказным письмом с описью вложения.

В нем необходимо потребовать внесения информации об исключении в реестр "Оберіг" и приложить копии временного удостоверения и справки ВВК. Изменения должны быть внесены в течение пяти рабочих дней с момента регистрации обращения.

Что делать, если информация в реестре не изменилась даже после обращения в ТЦК

Если законный срок истекает, а информация в реестре остается необновленной, гражданин может обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке. Судебная практика свидетельствует, что в подобных делах суды часто становятся на сторону заявителей и обязывают территориальные центры внести в реестр данные о непригодности или исключении с учета.

Именно поэтому юристы советуют не ограничиваться сообщениями в приложении "Дія", поскольку оно лишь отображает имеющиеся в реестре данные, а не создает их. Если в электронном кабинете остаются устаревшие записи, это означает, что обновление так и не было осуществлено.

В итоге гражданин, исключенный с воинского учета на основании решения ВВК, сможет выехать за границу только после того, как ТЦК внесет соответствующие изменения в систему "Резерв+" и реестр "Оберіг". Пока данные в реестре не обновлены, право на выезд может быть заблокировано, а на границе могут возникнуть трудности, несмотря на наличие действительных документов.

Напомним, юристы объяснили, каким образом предприниматели могут выехать за границу.

Также читайте, какие документы важно иметь с собой при пересечении границы в декабре.

граница военный учет мобилизация ТЦК и СП юрист выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
