Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Виїзд чоловіків за кордон — які документи мати із собою

Виїзд чоловіків за кордон — які документи мати із собою

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 06:07
Оновлено: 21:24
Виїзд чоловіків за кордон 2025 - які документи мати із собою
Перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба

Попри воєнний стан і мобілізацію, деякі категорії чоловіків не підлягають призову і можуть перетинати кордон. Для цього є законні підстави, які перевіряють прикордонники. Пакет документів, які треба мати із собою, залежить від підстав, на яких людина виїжджає з країни

Детальніше про умови виїзду Новини.LIVE розповів юрист АО EvrikaLaw Андрій Шелих.

Реклама
Читайте також:

Документи для виїзду чоловіків за кордон 

Ключовим документом для виїзду за кордон є закордонний паспорт. Також для чоловіків під час дії воєнного стану обов’язковим є пред’явлення військово-облікового документа.

"Варто зазначити, що перелік документів, які необхідно мати чоловікам для виїзду, залежить від підстав, на яких відбувається виїзд. Наприклад, якщо ви перетинаєте державний кордон на підставі наявної групи інвалідності, то необхідно також пред’явити документи, що підтверджують інвалідність особи", — пояснив юрист. 

За наявності бронювання додатково потрібно надати прикордонникам такі відомості та документи:

  • витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
  • інші документи, що підтверджують мету поїздки.

Також юрист підкреслив, що окремим категоріям чоловіків (наприклад, батькам трьох дітей, які оформили відстрочку) можливо виїхати за кордон без великої кількості паперів, оскільки військово-обліковий документ можна пред’явити в електронному вигляді, а інформація про дітей є в електронному реєстрі. Проте це поширюється далеко не на всіх.

"Отже, перед виїздом за кордон ретельно перевірте підстави перетину кордону та перелік необхідних документів. Переконайтеся, що ви зібрали повний пакет документів відповідно до вашої підстави виїзду. Сьогодні досить багато відомостей доступно для прикордонників через електронні реєстри, проте все ж варто мати із собою документи у паперовому вигляді", — підсумував юрист.

Нагадаємо, нардеп попередив про серйозні ризики виїзду молоді за кордон. 

Раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що за межами України зараз  перебуває від п’яти до шести мільйонів громадян

мобілізація документи ТЦК та СП юрист виїзд за кордон
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації