Виїзд чоловіків за кордон 2025 - які документи мати із собою

Перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба

Попри воєнний стан і мобілізацію, деякі категорії чоловіків не підлягають призову і можуть перетинати кордон. Для цього є законні підстави, які перевіряють прикордонники. Пакет документів, які треба мати із собою, залежить від підстав, на яких людина виїжджає з країни.

Детальніше про умови виїзду Новини.LIVE розповів юрист АО EvrikaLaw Андрій Шелих.

Документи для виїзду чоловіків за кордон

Ключовим документом для виїзду за кордон є закордонний паспорт. Також для чоловіків під час дії воєнного стану обов’язковим є пред’явлення військово-облікового документа.

"Варто зазначити, що перелік документів, які необхідно мати чоловікам для виїзду, залежить від підстав, на яких відбувається виїзд. Наприклад, якщо ви перетинаєте державний кордон на підставі наявної групи інвалідності, то необхідно також пред’явити документи, що підтверджують інвалідність особи", — пояснив юрист.

За наявності бронювання додатково потрібно надати прикордонникам такі відомості та документи:

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи, що підтверджують мету поїздки.

Також юрист підкреслив, що окремим категоріям чоловіків (наприклад, батькам трьох дітей, які оформили відстрочку) можливо виїхати за кордон без великої кількості паперів, оскільки військово-обліковий документ можна пред’явити в електронному вигляді, а інформація про дітей є в електронному реєстрі. Проте це поширюється далеко не на всіх.

"Отже, перед виїздом за кордон ретельно перевірте підстави перетину кордону та перелік необхідних документів. Переконайтеся, що ви зібрали повний пакет документів відповідно до вашої підстави виїзду. Сьогодні досить багато відомостей доступно для прикордонників через електронні реєстри, проте все ж варто мати із собою документи у паперовому вигляді", — підсумував юрист.

