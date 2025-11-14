Выезд мужчин за границу 2025 - какие документы иметь с собой

Пересечение границы. Фото: Госпогранслужба

Несмотря на военное положение и мобилизацию, некоторые категории мужчин не подлежат призыву и могут пересекать границу. Для этого есть законные основания, которые проверяют пограничники. Пакет документов, которые надо иметь с собой, зависит от оснований, на которых человек выезжает из страны.

Подробнее об условиях выезда Новини.LIVE рассказал юрист АО EvrikaLaw Андрей Шелих.

Документы для выезда мужчин за границу

Ключевым документом для выезда за границу является загранпаспорт. Также для мужчин во время действия военного положения обязательным является предъявление военно-учетного документа.

"Стоит отметить, что перечень документов, которые необходимо иметь мужчинам для выезда, зависит от оснований, на которых происходит выезд. Например, если вы пересекаете государственную границу на основании группы инвалидности, то необходимо также предъявить документы, подтверждающие инвалидность лица", — обьяснил юрист.

При наличии бронирования дополнительно нужно предоставить пограничникам следующие сведения и документы:

выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, срок пребывания, должность работника и т.д.);

другие документы, подтверждающие цель поездки.

Также юрист подчеркнул, что отдельным категориям мужчин (например, родителям троих детей, которые оформили отсрочку) возможно выехать за границу без большого количества бумаг, поскольку военно-учетный документ можно предъявить в электронном виде, а информация о детях есть в электронном реестре. Однако это распространяется далеко не на всех.

"Итак, перед выездом за границу тщательно проверьте основания пересечения границы и перечень необходимых документов. Убедитесь, что вы собрали полный пакет документов в соответствии с вашим основанием выезда. Сегодня достаточно много сведений доступно для пограничников через электронные реестры, однако все же стоит иметь с собой документы в бумажном виде", — подытожил юрист.

