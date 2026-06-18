Виїхав з окупації: чому спершу варто оформити бронь

Громадяни стають на облік в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК

Внутрішньо переміщена особа має право на отримання броні на критично важливому підприємстві. Крім того, обов’язок стати на військовий облік за місцем фактичного проживання не скасовується. Тому спочатку краще оформити бронь, а потім вже варто іти в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВПО та військовий облік

Під час повномасштабної російсько-української війни в Україні значно зросла кількість громадян, які були змушені залишити свої домівки і переїхати до інших регіонів країни. Це стосується як тих, хто опинився в окупації, так і громадян з прифронтових територій.

Для таких громадян була створена спеціальна категорія, "внутрішньо переміщені особи". Громадяни, які виїхали з окупованих російськими військами територій, мають стати на облік як ВПО за місцем фактичного проживання.

Так само ці особи не втратили обов’язків, покладених на них під час перебування на військовому обліку. Тобто вони мають стати на облік в ТЦК за новим місцем проживання.

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Спочатку бронь, потім ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який переїхав із окупованої росіянами частини Луганської області на вільну українську територію. Чоловік розповів, що він працює на підприємстві, яке визнане критично важливим і має право на оформлення броні своїм працівникам.

Громадянин поцікавився, чи можуть його забронювати, зважаючи на статус ВПО. Юрист Владислав Дерій підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Поки у "Резерв+" немає статусу про порушення, Вас можуть забронювати".

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, нагадав про необхідність стояти на військовому обліку. Кирда пояснив, як саме варто вчинити у такій ситуації: "Згідно із законодавством, Ви повинні стати на військовий облік за місцем проживання. Але рекомендую це робити після отримання бронювання". Це потрібно для того, аби не бути відразу ж мобілізованим.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що після виїзду із окупації на облік можна стати без візиту в ТЦК.

Громадяни, які виїхали з окупованих територій, мають перебувати на військовому обліку. Після змін у законодавстві проблем з військово-обліковими документами більше немає. Все можна зробити у застосунку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у випадку, коли громадянин-ВПО не став на облік в новому ТЦК, бронь все одно залишиться.

Громадяни, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, повинні стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Якщо вони цього не зробили у визначений законом термін, то стають порушниками і можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але при цьому, якщо вони мають бронювання, то бронь анулювати їм не зможуть.