Виїхав з окупації: на облік можна стати без візиту в ТЦК

"Резерв+", електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які виїхали з окупованих територій, мають перебувати на військовому обліку. Після змін у законодавстві проблем з військово-обліковими документами більше немає. Все можна зробити у застосунку "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і ВПО

Військовий облік є обов'язковим для усіх чоловіків віком від 17 до 60 років. Виняток становлять тільки ті, кого виключають з обліку за станом здоров’я.

Громадяни, які перебували на окупованій території, але виїхали у підконтрольні уряду регіони України, не позбавляються цього обов’язку. Вони мають стати на облік в ТЦК, зазвичай це відбувається за місцем фактичного проживання.

Якщо такий громадянин став на облік внутрішньо переміщених осіб, це не позбавляє його обов’язку і стати на облік в ТЦК. До юристів звернувся саме такий громадянин, який виїхав з окупації на вільну українську територію.

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Документ в "Резерв+"

Чоловік поцікавився, що йому робити із військово-обліковими документами, чи потрібно йти в ТЦК. Громадянин наголосив, що йому виповнилося 25 років, тобто він мав уже стати військовозобов’язаним, але з документів має лише приписне посвідчення, отримане ще до окупації його малої батьківщини.

Юристи пояснили, що зараз із документами немає проблем. Юрист Євген Корнійчук нагадав, що в нинішній час головним є електронний військово-обліковий документ.

Корнійчук порадив громадянину: "Завантажте додаток "Резерв+". Оновіть там дані. Зробіть витяг, це і буде ваш ВОД, зараз паперові квитки вже не видають. Тільки в електронній формі. Тому зробити можна все через додаток".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у випадку, коли громадянин-ВПО не став на облік в новому ТЦК, бронь все одно залишиться.

Громадяни, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, повинні стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Якщо вони цього не зробили у визначений законом термін, то стають порушниками і можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але при цьому, якщо вони мають бронювання, то бронь анулювати їм не зможуть.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, де мають стати на військовий облік ВПО.

Українські громадяни, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають стати на облік за місцем фактичного проживання. Йдеться про адресу, зареєстровану в довідці про ВПО, видану такому громадянину.