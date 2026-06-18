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Главная ТЦК Выехал из зоны оккупации: можно встать на учет без посещения ТЦК

Выехал из зоны оккупации: можно встать на учет без посещения ТЦК

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 06:30
Выехал из оккупированной территории: можно встать на учет без посещения ТЦК
"Резерв+", электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Граждане, покинувшие оккупированные территории, должны состоять на воинском учете. После изменений в законодательстве проблем с документами о воинском учете больше нет. Все можно оформить в приложении "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ВПЛ

Военный учет является обязательным для всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Исключение составляют только те, кого исключают из учета по состоянию здоровья.

Граждане, которые находились на оккупированной территории, но выехали в подконтрольные правительству регионы Украины, не освобождаются от этой обязанности. Они должны встать на учет в ТЦК, обычно это происходит по месту фактического проживания.

Если такой гражданин встал на учет в качестве внутренне перемещенного лица, это не освобождает его от обязанности встать на учет в ТЦК. К юристам обратился именно такой гражданин, который выехал из оккупированной территории на свободную украинскую территорию.

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Документ в "Резерв+"

Мужчина поинтересовался, что ему делать с военно-учетными документами, нужно ли идти в ТЦК. Гражданин подчеркнул, что ему исполнилось 25 лет, то есть он уже должен был стать военнообязанным, но из документов у него есть только призывное удостоверение, полученное еще до оккупации его родного края.

Юристы объяснили, что сейчас с документами нет проблем. Юрист Евгений Корнийчук напомнил, что в настоящее время главным является электронный военно-учетный документ.

Корнийчук посоветовал гражданину: "Загрузите приложение "Резерв+". Обновите там данные. Сделайте выписку, это и будет ваш ВУД, сейчас бумажные билеты уже не выдают. Только в электронной форме. Поэтому сделать можно все через приложение".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в случае, если гражданин-ВПЛ не встал на учёт в новом ТЦК, бронь всё равно останется.

Граждане, получившие статус внутренне перемещенных лиц, должны встать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Если они этого не сделали в установленный законом срок, то становятся нарушителями и могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но при этом, если у них есть бронирование, то отменить бронирование у них не смогут.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, где должны встать на воинский учет ВПЛ.

Украинские граждане, ставшие внутренне перемещенными лицами, должны встать на учет по месту фактического проживания. Речь идет об адресе, указанном в справке о ВПЛ, выданной такому гражданину.

ВПЛ военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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