Выехал из оккупированной территории: почему сначала стоит оформить бронь

Граждане проходят регистрацию в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК

Внутренне перемещенное лицо имеет право на получение брони на предприятии, имеющем критически важное значение. Кроме того, обязанность встать на воинский учет по месту фактического проживания не отменяется. Поэтому сначала лучше оформить бронь, а уже потом обращаться в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВПЛ и воинский учет

Во время полномасштабной российско-украинской войны в Украине значительно возросло количество граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны. Это касается как тех, кто оказался в зоне оккупации, так и граждан с прифронтовых территорий.

Для таких граждан была создана специальная категория, "внутренне перемещенные лица". Граждане, выехавшие с оккупированных российскими войсками территорий, должны встать на учет в качестве ВПЛ по месту фактического проживания.

Также эти лица не утратили обязанностей, возложенных на них во время пребывания на воинском учёте. То есть они должны встать на учёт в ТЦК по новому месту жительства.

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Сначала бронь, потом ТЦК

К юристам обратился гражданин, переехавший из оккупированной россиянами части Луганской области на свободную украинскую территорию. Мужчина рассказал, что работает на предприятии, признанном критически важным и имеющем право на оформление брони своим работникам.

Гражданин поинтересовался, могут ли его забронировать, учитывая статус ВПЛ. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Пока в "Резерв+" нет статуса о нарушении, вас могут забронировать".

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, напомнил о необходимости состоять на воинском учете. Кирда объяснил, как именно следует поступить в такой ситуации: "Согласно законодательству, вы должны встать на воинский учет по месту жительства. Но рекомендую делать это после получения уведомления о призыве". Это нужно для того, чтобы не быть сразу же мобилизованным.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после выезда из оккупированных территорий на учет можно встать без посещения ТЦК.

Граждане, выехавшие с оккупированных территорий, должны состоять на воинском учете. После изменений в законодательстве проблем с воинско-учетными документами больше нет. Все можно оформить в приложении "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в случае, если гражданин-ВПЛ не встал на учет в новом ТЦК, бронь все равно останется.

Граждане, получившие статус внутренне перемещенных лиц, должны встать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Если они не сделали этого в установленный законом срок, то становятся нарушителями и могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но при этом, если у них есть бронирование, то отменить бронирование у них не смогут.