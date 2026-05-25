Вилучення телефонів у військовозобов’язаних: у ТЦК назвали причину

Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

У громадян, яких доставляють у ТЦК та СП, можуть вилучати мобільні телефони. Обмеження потрібні заради безпеки. Зокрема, йдеться про запобігання витоку інформації про особовий склад.

Про це в коментарі Суспільному повідомила представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук, передає Новини.LIVE.

Вилучення телефонів у військовозобов’язаних

Представниця ТЦК та СП пояснила, що громадяни, які проходять ВЛК, перебувають на режимних об'єктах із великою кількістю військових. Використання мобільних телефонів може створити загрозу для життя та здоров'я представників військкомату. Зокрема, не виключається, що про місце, де перебувають військові, можуть дізнатися росіяни.

"Поки людина не вивчена психологічно, вона не пройшла ВВК, де гарантії того, що ця людина не працює з представниками РФ і не може передати їм координати розміщення військовозобов'язаних?" — зауважила Мирослава Ляшук.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерія Кравченка повідомляв, що працівники військкомату не мають права закривати обличчя під час оповіщення населення. Носити балаклави та "шарфи-труби" забороняється. Крім того, військові повинні пред'являти посвідчення.

