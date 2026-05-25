Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Вилучення телефонів у військовозобов’язаних: у ТЦК назвали причину

Вилучення телефонів у військовозобов’язаних: у ТЦК назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 06:35
Вилучення телефонів у військовозобов’язаних: у ТЦК назвали причину
Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

У громадян, яких доставляють у ТЦК та СП, можуть вилучати мобільні телефони. Обмеження потрібні заради безпеки. Зокрема, йдеться про запобігання витоку інформації про особовий склад.

Про це в коментарі Суспільному повідомила представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук, передає Новини.LIVE

Вилучення телефонів у військовозобов’язаних 

Представниця ТЦК та СП пояснила, що громадяни, які проходять ВЛК, перебувають на режимних об'єктах із великою кількістю військових. Використання мобільних телефонів може створити загрозу для життя та здоров'я представників військкомату. Зокрема, не виключається, що про місце, де перебувають військові, можуть дізнатися росіяни.

"Поки людина не вивчена психологічно, вона не пройшла ВВК, де гарантії того, що ця людина не працює з представниками РФ і не може передати їм координати розміщення військовозобов'язаних?" — зауважила Мирослава Ляшук. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерія Кравченка повідомляв, що працівники військкомату не мають права закривати обличчя під час оповіщення населення. Носити балаклави та "шарфи-труби" забороняється. Крім того, військові повинні пред'являти посвідчення.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв про склад груп оповіщення. У мобілізаційних заходах беруть участь лише ті, хто має статус учасника бойових дій. Такі люди із власного досвіду знають, чому важливо захищати Батьківщину.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації