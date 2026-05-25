Главная ТЦК Изъятие телефонов у военнообязанных: в ТЦК назвали причину

Дата публикации 25 мая 2026 06:35
Военнообязанный с работником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: кадр из видео

У граждан, которых доставляют в ТЦК и СП, могут изымать мобильные телефоны. Ограничения нужны ради безопасности. В частности, речь идет о предотвращении утечки информации о личном составе.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила представитель Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук, передает Новини.LIVE.

Изъятие телефонов у военнообязанных

Представительница ТЦК и СП объяснила, что граждане, которые проходят ВВК, находятся на режимных объектах с большим количеством военных. Использование мобильных телефонов может создать угрозу для жизни и здоровья представителей военкомата. В частности, не исключается, что о месте, где находятся военные, могут узнать россияне.

"Пока человек не изучен психологически, он не прошел ВВК, где гарантии того, что этот человек не работает с представителями РФ и не может передать им координаты размещения военнообязанных?" — отметила Мирослава Ляшук.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерия Кравченко сообщал, что работники военкомата не имеют права закрывать лицо во время оповещения населения. Носить балаклавы и "шарфы-трубы" запрещается. Кроме того, военные должны предъявлять удостоверение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал о составе групп оповещения. В мобилизационных мероприятиях участвуют только те, кто имеет статус участника боевых действий. Такие люди по собственному опыту знают, почему важно защищать Родину.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
