Виключеного повернули на облік - коли треба йти до ТЦК

Черга в ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Виключений з військового обліку громадянин не є військовозобов’язаним і не підлягає проходженню військово-лікарської комісії. Якщо в ТЦК ухвалили таке рішення, то, скоріш за все, громадянину доведеться вирішувати це питання у судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку як непридатний до військової служби.

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Він зазначив, що через деякий час його повернули на військовий облік, скасувавши постанову про ВЛК, яка і визначила непридатність до призову, і вимагають пройти повторну ВЛК.

"Виключені з військового обліку вже не є військовозобов’язаними, тому не підлягають ВЛК та військовому обліку", — зазначив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

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Чи потрібно відвідувати ТЦК і навіщо

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян порадив громадянину, що він має вчинити у такій ситуації.

"Для початку потрібно розібратись з ТЦК та з'ясувати офіційно, на якій саме підставі була скасована постанова ВЛК", — підкреслив він.

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Після цього, зазначив Айвазян, можна буде рухатись далі і, скоріш за все, таке питання прийдеться вирішувати уже в судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого територіальні центри комплектування поновили на військовому обліку в 2025 році.

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Ми повідомляли про те, коли ТЦК може виключити людину з військового обліку.

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