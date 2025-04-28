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Кого ТЦК поновив на військовому обліку в 2025 році

28 квітня 2025 18:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Поновлення на військовому обліку - кого можуть повернути на облік
Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частину громадян, виключених з військового обліку, після змін до законодавства повернули на облік. Це рішення можна спробувати оскаржити у суді, але фактична ситуація є не на користь таких громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повернення на військовий облік

В Україні частину військовозобов’язаних громадян виключили з військового обліку з різних причин, зокрема, після засудження за скоєння тяжкого злочину.

Але зараз таких осіб повертають на облік. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законними є дії ТЦК щодо його персони.

"ТЦК поновив Вас на обліку у зв'язку з тим, що стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" з 18 травня 2024 року більше не містить такої підстави для виключення, як "раніше судимі за скоєння тяжкого або особливо-тяжкого злочину", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна оскаржити повернення на облік

Юрист також наголосив, що це рішення теоретично можна спробувати оскаржити у встановленому порядку.

"На мою думку, це некоректно і варто було б звернутись до суду з оскарженням такого повернення на військовий облік, але вже є чимало негативних рішень судів з цього приводу", — зазначив Айвазян.

Тому, додав адвокат, існує цілком реальний ризик відмови у задоволенні позову.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити виключеному з військового обліку, якого поновили на обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має взагалі ТЦК право повертати на військовий облік раніше виключених.

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