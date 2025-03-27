Повернення на військовий облік — чи може ТЦК повернути виключеного громадянина на облік

Повторно на військовий облік — чи має ТЦК таке право
Якщо громадянин був виключений з військового обліку, його не можуть поновити на обліку. Це не відповідає Конституції України.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Повернення на облік неможливе
До юристів звернувся громадянин, який був раніше виключений з військового обліку. Він поцікавився, чи можуть його повернути на облік.
"Вас не мають права ставити повторно на облік, якщо Ви раніше були виключені з його", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.
Такі речі, підкреслив юрист, не передбачені жодним нормативно-правовим актом.
Крім того, додав Кирда, це є прямим порушенням статті 58 Конституції України.
Чи можуть виключених з обліку послати на ВЛК
Разом з тим, зазначив інший адвокат, Юрій Айвазян, такі речі іноді трапляються. При цьому таких громадян навіть направляють на військово-лікарську комісію.
"Якщо Вас направили на ВЛК, то вже повинні були поставити на облік. Якщо ж ще не поставили, то поставлять незалежно від висновку ВЛК", — зазначив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є чотири підстави для виключення громадянина з військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, чому частина виключених знову з'явилася на обліку.
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