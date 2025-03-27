Повернення на військовий облік — чи може ТЦК повернути виключеного громадянина на облік

У ТЦК, який займається військовим обліком. Фото: Львівський ТЦК

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, його не можуть поновити на обліку. Це не відповідає Конституції України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Повернення на облік неможливе

До юристів звернувся громадянин, який був раніше виключений з військового обліку. Він поцікавився, чи можуть його повернути на облік.

"Вас не мають права ставити повторно на облік, якщо Ви раніше були виключені з його", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Такі речі, підкреслив юрист, не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

Крім того, додав Кирда, це є прямим порушенням статті 58 Конституції України.

Чи можуть виключених з обліку послати на ВЛК

Разом з тим, зазначив інший адвокат, Юрій Айвазян, такі речі іноді трапляються. При цьому таких громадян навіть направляють на військово-лікарську комісію.

"Якщо Вас направили на ВЛК, то вже повинні були поставити на облік. Якщо ж ще не поставили, то поставлять незалежно від висновку ВЛК", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є чотири підстави для виключення громадянина з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чому частина виключених знову з'явилася на обліку.