Возвращение на воинский учет — может ли ТЦК вернуть исключенного гражданина на учет

Повторно на воинский учет — имеет ли ТЦК такое право
Если гражданин был исключен из воинского учета, его не могут восстановить на учете. Это не соответствует Конституции Украины.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Возвращение на учет невозможно
К юристам обратился гражданин, который был ранее исключен с воинского учета. Он поинтересовался, могут ли его вернуть на учет.
"Вас не имеют права ставить повторно на учет, если Вы ранее были исключены с него", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.
Такие вещи, подчеркнул юрист, не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.
Кроме того, добавил Кирда, это является прямым нарушением статьи 58 Конституции Украины.
Могут ли исключенных с учета послать на ВВК
Вместе с тем, отметил другой адвокат, Юрий Айвазян, такие вещи иногда случаются. При этом таких граждан даже направляют на военно-врачебную комиссию.
"Если Вас направили на ВВК, то уже должны были поставить на учет. Если же еще не поставили, то поставят независимо от заключения ВВК", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какими являются четыре основания для исключения гражданина с воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, почему часть исключенных снова появилась на учете.
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