Возвращение на воинский учет — может ли ТЦК вернуть исключенного гражданина на учет

В ТЦК, который занимается военным учетом. Фото: Львовский ТЦК

Если гражданин был исключен из воинского учета, его не могут восстановить на учете. Это не соответствует Конституции Украины.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Возвращение на учет невозможно

К юристам обратился гражданин, который был ранее исключен с воинского учета. Он поинтересовался, могут ли его вернуть на учет.

"Вас не имеют права ставить повторно на учет, если Вы ранее были исключены с него", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Такие вещи, подчеркнул юрист, не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.

Кроме того, добавил Кирда, это является прямым нарушением статьи 58 Конституции Украины.

Могут ли исключенных с учета послать на ВВК

Вместе с тем, отметил другой адвокат, Юрий Айвазян, такие вещи иногда случаются. При этом таких граждан даже направляют на военно-врачебную комиссию.

"Если Вас направили на ВВК, то уже должны были поставить на учет. Если же еще не поставили, то поставят независимо от заключения ВВК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются четыре основания для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, почему часть исключенных снова появилась на учете.