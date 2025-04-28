Восстановление на воинском учете - кого могут вернуть на учет

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Часть граждан, исключенных из воинского учета, после изменений в законодательство вернули на учет. Это решение можно попробовать обжаловать в суде, но фактическая ситуация не в пользу таких граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Возвращение на воинский учет

В Украине часть военнообязанных граждан исключили с воинского учета по разным причинам, в частности, после осуждения за совершение тяжкого преступления.

Но сейчас таких лиц возвращают на учет. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законны ли действия ТЦК в отношении его персоны.

"ТЦК восстановил Вас на учете в связи с тем, что статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" с 18 мая 2024 года больше не содержит такого основания для исключения, как "ранее судимые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли обжаловать возвращение на учет

Юрист также отметил, что это решение теоретически можно попытаться обжаловать в установленном порядке.

"По моему мнению, это некорректно и стоило бы обратиться в суд с обжалованием такого возвращения на воинский учет, но уже есть немало негативных решений судов по этому поводу", — отметил Айвазян.

Поэтому, добавил адвокат, существует вполне реальный риск отказа в удовлетворении иска.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать исключенному с воинского учета, которого восстановили на учете.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли вообще ТЦК право возвращать на воинский учет ранее исключенных.