Исключенного вернули на учет - когда надо идти в ТЦК

Исключенного вернули на учет — нужно ли идти в ТЦК
Исключенный с воинского учета гражданин не является военнообязанным и не подлежит прохождению военно-врачебной комиссии. Если в ТЦК приняли такое решение, то, скорее всего, гражданину придется решать этот вопрос в судебном порядке.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Должны ли проходить ВВК исключенные из учета
К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета как непригодный к военной службе.
Он отметил, что через некоторое время его вернули на воинский учет, отменив постановление о ВВК, которая и определила непригодность к призыву, и требуют пройти повторную ВВК.
"Исключенные с воинского учета уже не являются военнообязанными, поэтому не подлежат ВВК и воинскому учету", — отметил в ответе адвокат Андрей Карпенко.
Нужно ли посещать ТЦК и зачем
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян посоветовал гражданину, что он должен сделать в такой ситуации.
"Для начала нужно разобраться с ТЦК и выяснить официально, на каком именно основании было отменено постановление ВВК", — подчеркнул он.
После этого, отметил Айвазян, можно будет двигаться дальше и, скорее всего, такой вопрос придется решать уже в судебном порядке.
Напомним, мы ранее писали о том, кого территориальные центры комплектования восстановили на воинском учете в 2025 году.
Мы сообщали о том, когда ТЦК может исключить человека с воинского учета.
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