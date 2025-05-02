Исключенного вернули на учет - когда надо идти в ТЦК

Очередь в ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Исключенный с воинского учета гражданин не является военнообязанным и не подлежит прохождению военно-врачебной комиссии. Если в ТЦК приняли такое решение, то, скорее всего, гражданину придется решать этот вопрос в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета как непригодный к военной службе.

Он отметил, что через некоторое время его вернули на воинский учет, отменив постановление о ВВК, которая и определила непригодность к призыву, и требуют пройти повторную ВВК.

"Исключенные с воинского учета уже не являются военнообязанными, поэтому не подлежат ВВК и воинскому учету", — отметил в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Нужно ли посещать ТЦК и зачем

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян посоветовал гражданину, что он должен сделать в такой ситуации.

"Для начала нужно разобраться с ТЦК и выяснить официально, на каком именно основании было отменено постановление ВВК", — подчеркнул он.

После этого, отметил Айвазян, можно будет двигаться дальше и, скорее всего, такой вопрос придется решать уже в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, кого территориальные центры комплектования восстановили на воинском учете в 2025 году.

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