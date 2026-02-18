Розшук ТЦК - як скасувати розшук особам з інвалідністю

Особа з інвалідністю. Фото: LexInform

Згідно із законодавством, громадяни із підтвердженою інвалідністю виключаються з військового обліку, тим паче, має бути скасований розшук такого громадянина. Юристи пояснили, куди потрібно звертатися для початку процесу оформлення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук ТЦК та інвалідність

Громадяни, які мають офіційно підтверджену відповідними інституціями інвалідність, мають бути виключені з військового обліку.

Це обов’язково має статися, причому навіть у ситуації, коли інвалідність було встановлено після оголошення громадянина у розшук територіальним центром комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому зняти свою персону з розшуку.

Для початку, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, потрібно оформити інвалідність, а вже потім починати процес скасування розшуку.

Куди звертатися для оформлення інвалідності

Юрист пояснив, куди потрібно звернутися для того, аби отримати підтвердження інвалідності.

"Для отримання інвалідності Вам треба звернутись до свого профільного чи сімейного лікаря, аби вони подали від Вашого імені заяву на проходження експертного оцінювання", — наголосив Айвазян.

Разом з цим, визнав адвокат, можливо, доведеться вирішити питання розшуку – або через сплату штрафу, за який громадянина і оголосили у розшук, або через оскарження розшуку, якщо він є неправомірним.

