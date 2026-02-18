Видео
Україна
Главная ТЦК Исключение из розыска ТЦК из-за инвалидности — куда обратиться

Исключение из розыска ТЦК из-за инвалидности — куда обратиться

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 06:30
Розыск ТЦК - как отменить розыск лицам с инвалидностью
Лицо с инвалидностью. Фото: LexInform

Согласно законодательству, граждане с подтвержденной инвалидностью исключаются из воинского учета, тем более, должен быть отменен розыск такого гражданина. Юристы объяснили, куда нужно обращаться для начала процесса оформления.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск ТЦК и инвалидность

Граждане, которые имеют официально подтвержденную соответствующими институтами инвалидность, должны быть исключены из воинского учета.

Это обязательно должно произойти, причем даже в ситуации, когда инвалидность была установлена после объявления гражданина в розыск территориальным центром комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему снять свою персону с розыска.

Для начала, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, нужно оформить инвалидность, а уже потом начинать процесс отмены розыска.

Куда обращаться для оформления инвалидности

Юрист объяснил, куда нужно обратиться для того, чтобы получить подтверждение инвалидности.

"Для получения инвалидности Вам надо обратиться к своему профильному или семейному врачу, чтобы они подали от Вашего имени заявление на прохождение экспертного оценивания", — отметил Айвазян.

Вместе с этим, признал адвокат, возможно, придется решить вопрос розыска - или через уплату штрафа, за который гражданина и объявили в розыск, или через обжалование розыска, если он является неправомерным.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго может длиться процесс розыска гражданина за нарушение правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как можно безопасно проверить себя на предмет розыска со стороны ТЦК.

инвалидность военный учет отсрочка ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
