Розыск ТЦК - как отменить розыск лицам с инвалидностью

Согласно законодательству, граждане с подтвержденной инвалидностью исключаются из воинского учета, тем более, должен быть отменен розыск такого гражданина. Юристы объяснили, куда нужно обращаться для начала процесса оформления.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск ТЦК и инвалидность

Граждане, которые имеют официально подтвержденную соответствующими институтами инвалидность, должны быть исключены из воинского учета.

Это обязательно должно произойти, причем даже в ситуации, когда инвалидность была установлена после объявления гражданина в розыск территориальным центром комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему снять свою персону с розыска.

Для начала, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, нужно оформить инвалидность, а уже потом начинать процесс отмены розыска.

Куда обращаться для оформления инвалидности

Юрист объяснил, куда нужно обратиться для того, чтобы получить подтверждение инвалидности.

"Для получения инвалидности Вам надо обратиться к своему профильному или семейному врачу, чтобы они подали от Вашего имени заявление на прохождение экспертного оценивания", — отметил Айвазян.

Вместе с этим, признал адвокат, возможно, придется решить вопрос розыска - или через уплату штрафа, за который гражданина и объявили в розыск, или через обжалование розыска, если он является неправомерным.

