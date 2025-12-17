Виключення з військового обліку - хто ухвалює рішення про виключення

ВЛК чи ТЦК — хто виключає з військового обліку
Після змін у законодавстві та після появи нових наказів Міністерства оборони змінився процес виключення з військового обліку громадян, непридатних до військової служби. Зокрема, військово-лікарські комісії втратили таке право.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Раніше рішення було за ВЛК
Військовозобов’язані громадяни, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, мають право на отримання відстрочки від мобілізації чи взагалі виключаються з військового обліку.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, хто саме вирішує питання виключення непридатного до військової служби громадянина з військового обліку.
Коментуючи це питання, адвокат Андрій Карпенко зазначив, що раніше таке рішення ухвалювала військово-лікарська комісія.
Але, додав юрист, 2024 року ситуація у законодавстві змінилася.
Що і як змінилося у процесі виключення з обліку
20 листопада того року, нагадав Карпенко, набрав чинності наказ Міноборони №686, яким було внесено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міноборони №402.
"Висновок ВЛК, який раніше звучав як "непридатний до служби з виключенням з військового обліку", став звучати інакше, як "непридатний до військової служби", — підкреслив адвокат.
Це означало, що військово-лікарська комісія більше не мала права ухвалювати остаточне рішення щодо непридатності громадянина і виключення його з військового обліку.
"На сьогодні наказ №402 приведений у відповідність до Закону №2232 — виключенням з військового обліку займається не ВЛК, а відповідний ТЦК", — запевнив Андрій Карпенко.
