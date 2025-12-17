Відео
Головна ТЦК ВЛК чи ТЦК — хто виключає з військового обліку

ВЛК чи ТЦК — хто виключає з військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 21:40
Виключення з військового обліку - хто ухвалює рішення про виключення
Співробітники ТЦК. Фото: Черкаський ТЦК

Після змін у законодавстві та після появи нових наказів Міністерства оборони змінився процес виключення з військового обліку громадян, непридатних до військової служби. Зокрема, військово-лікарські комісії втратили таке право.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Раніше рішення було за ВЛК

Військовозобов’язані громадяни, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, мають право на отримання відстрочки від мобілізації чи взагалі виключаються з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, хто саме вирішує питання виключення непридатного до військової служби громадянина з військового обліку.

Коментуючи це питання, адвокат Андрій Карпенко зазначив, що раніше таке рішення ухвалювала військово-лікарська комісія.

Але, додав юрист, 2024 року ситуація у законодавстві змінилася.

Що і як змінилося у процесі виключення з обліку

20 листопада того року, нагадав Карпенко, набрав чинності наказ Міноборони №686, яким було внесено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міноборони  №402.

"Висновок ВЛК, який раніше звучав як "непридатний до служби з виключенням з військового обліку", став звучати інакше, як "непридатний до військової служби", — підкреслив адвокат.

Це означало, що військово-лікарська комісія більше не мала права ухвалювати остаточне рішення щодо непридатності громадянина і виключення його з військового обліку.

"На сьогодні наказ №402 приведений у відповідність до Закону №2232 — виключенням з військового обліку займається не ВЛК, а відповідний ТЦК", — запевнив Андрій Карпенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити виключення з військового обліку через суд.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
