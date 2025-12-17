Видео
ВВК или ТЦК — кто исключает с воинского учета

ВВК или ТЦК — кто исключает с воинского учета

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 21:40
Исключение с воинского учета - кто принимает решение об исключении
Сотрудники ТЦК. Фото: Черкасский ТЦК

После изменений в законодательстве и после появления новых приказов Министерства обороны изменился процесс исключения из воинского учета граждан, непригодных к военной службе. В частности, военно-врачебные комиссии потеряли такое право.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.



Ранее решение было за ВВК

Военнообязанные граждане, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, имеют право на получение отсрочки от мобилизации или вообще исключаются из воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, кто именно решает вопрос исключения непригодного к военной службе гражданина с воинского учета.

Комментируя этот вопрос, адвокат Андрей Карпенко отметил, что ранее такое решение принимала военно-врачебная комиссия.

Но, добавил юрист, в 2024 году ситуация в законодательстве изменилась.

Что и как изменилось в процессе исключения с учета

20 ноября того года, напомнил Карпенко, вступил в силу приказ Минобороны №686, которым были внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом Минобороны №402.

"Заключение ВВК, которое ранее звучало как "непригоден к службе с исключением с воинского учета", стало звучать иначе, как "непригоден к военной службе", — подчеркнул адвокат.

Это означало, что военно-врачебная комиссия больше не имела права принимать окончательное решение о непригодности гражданина и исключении его с воинского учета.

"На сегодня приказ №402 приведен в соответствие с Законом №2232 — исключением с воинского учета занимается не ВВК, а соответствующий ТЦК", — заверил Андрей Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для исключения с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить исключение с воинского учета через суд.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
