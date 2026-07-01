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Головна ТЦК Виклик порушника з відстрочкою до ТЦК: до якого моменту не треба платити штраф

Виклик порушника з відстрочкою до ТЦК: до якого моменту не треба платити штраф

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 06:30
Виклик порушника з відстрочкою до ТЦК: до якого моменту не треба платити штраф
Черга в територіальний центр комплектування. Фото: korosten.today, Вінницький ТЦК

Територіальний центр комплектування має право викликати порушника військового обліку. Виклики зазвичай робляться повістками. Але, якщо такий громадянин має відстрочку, він може не сплачувати штраф до візиту в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виклик в ТЦК повісткою

Територіальний центр комплектування займається військовим обліком чоловічого населення на підконтрольній йому території. Система ТЦК перед повномасштабною війною замінила військові комісаріати радянського зразка.

ТЦК мають право викликати громадян, які перебувають на військовому обліку. Для цього існує такий інструмент, як повістки.

Законодавство визначає цілу низку повісток. Зокрема, повістки на уточнення даних, проходження ВЛК, чи мобілізаційне розпорядження, яке також називають бойовою повісткою.

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Штраф до візиту ТЦК не платити

До юристів звернувся громадянин, якого викликали до територіального центру комплектування. Він пояснив, що має оформлену відстрочку і, разом з тим, штраф за неявку за попередньою повісткою.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому сплатити штраф до візиту в ТЦК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що цього робити не варто.

Адвокат Євген Олександрович підкреслив: "Штраф не треба оплачувати до походу в ТЦК та СП. Вашою підстраховкою в ТЦК та СП є наявна відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що усний виклик до ТЦК є незаконним.

Територіальний центр комплектування має право викликати громадян, що перебувають на військовому обліку. Виклик відбувається винятково через систему повісток. Виклик телефоном не є законним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК може викликати громадянина через відстрочку.

Територіальний центр комплектування надсилає повістки громадянам. Причини для надсилання повісток ТЦК можуть бути різними. Так, громадянину з відстрочкою від мобілізації може надійти повістка з вимогою з’явитися у ТЦК саме для вирішення питання відстрочки.

військовий облік повістки ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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