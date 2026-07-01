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Главная ТЦК Вызов нарушителя с отсрочкой в ТЦК: до какого момента не нужно платить штраф

Вызов нарушителя с отсрочкой в ТЦК: до какого момента не нужно платить штраф

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 06:30
Вызов нарушителя с отсрочкой в ТЦК: до какого момента не нужно платить штраф
Очередь в территориальный центр комплектования. Фото: korosten.today, Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право вызвать нарушителя военного учета. Вызовы обычно осуществляются посредством повесток. Однако если у такого гражданина есть отсрочка, он может не платить штраф до посещения ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Вызов в ТЦК повесткой

Территориальный центр комплектования занимается воинским учетом мужского населения на подконтрольной ему территории. Система ТЦК перед полномасштабной войной заменила военные комиссариаты советского образца.

ТЦК имеют право вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Для этого существует такой инструмент, как повестка.

Законодательство предусматривает целый ряд повесток. В частности, повестки на уточнение данных, прохождение ВЛК или мобилизационное распоряжение, которое также называют боевой повесткой.

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Штраф до визита в ТЦК не платить

К юристам обратился гражданин, которого вызвали в территориальный центр комплектования. Он пояснил, что у него оформлена отсрочка и, в то же время, штраф за неявку по предыдущей повестке.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему оплатить штраф до посещения ТЦК. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что этого делать не стоит.

Адвокат Евгений Александрович подчеркнул: "Штраф не нужно оплачивать до посещения ТЦК и СП. Вашей подстраховкой в ТЦК и СП является имеющаяся отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что устный вызов в ТЦК является незаконным.

Территориальный центр комплектования имеет право вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Вызов осуществляется исключительно через систему повесток. Вызов по телефону не является законным.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК может вызвать гражданина в связи с отсрочкой.

Территориальный центр комплектования направляет повестки гражданам. Причины для направления повесток ТЦК могут быть разными. Так, гражданину с отсрочкой от мобилизации может поступить повестка с требованием явиться в ТЦК именно для решения вопроса об отсрочке.

военный учет повестки ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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