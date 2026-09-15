Що робити, якщо ТЦК зупинили на вулиці до приїзду адвоката

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Якщо людина опинилася на вулиці без військово-облікового документа, група оповіщення лише з ТЦК без поліції, не має жодних повноважень для затримання. Проїхати до військкомату в такому разі можна виключно добровільно. Коли ж у патрулі присутні правоохоронці і є ознаки того, що може статися силове протиправне затримання з грубим порушенням закону, то краще повідомити про виклик адвоката, наполягати на офіційному складанні протоколу затримання і в жодному разі не підписувати повістку.

Таку пораду надав військовий юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Як діяти при відсутності військового квитка але законній відстрочці

Військовозобов'язані, які мають оформлену відстрочку або бронь, мають чітко озвучити цей факт. Слід наголосити, що облікові дані оновлені, військовий квиток наявний, людина перебуває на обліку, і причин для обмеження волі немає.

У разі спроби силоміць доставити до ТЦК, юрист не радить сідати в поліцейський автомобіль без оформленого протоколу або ставити підпис на повістці. Усі додаткові пояснення та папери варто надавати виключно після приїзду адвоката, якщо такий є.

Дії громадян, які ще не оформили бронь

Варто одразу поінформувати патруль про наявність законних підстав для звільнення від призову. Якщо ж зупинка відбулася в іншому районі чи місті, необхідно зробити акцент на тому, що всі питання військового обліку будуть вирішуватися виключно за зареєстрованим місцем проживання.

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Правовий захист при примусовій доставці до ТЦК

Будь-які спроби примусового затримання без надання можливості зателефонувати адвокату є прямим порушенням законодавства. У таких ситуаціях потрібно заявляти, що всі необхідні документи наразі знаходяться у правозахисника.

Військовий адвокат має право особисто виїхати до приміщення ТЦК для перевірки законності дій силовиків.

Новини.LIVE також інформували, що ТЦК можуть штрафувати директорів підприємств на суму до 34 тисяч гривень навіть без виїзних чи планових перевірок. Те, що фірми немає в графіках інспекцій, не захищає керівництво від покарання за помилки у військовому обліку працівників. Військовозобов'язаним у додатку "Резерв+" можуть надходити одразу кілька сповіщень про визнання порушень. Такі дії військкоматів законні, але штрафи мають виписувати по черзі, тобто окремо за кожен випадок. При цьому накласти стягнення можуть як під час візиту до ТЦК, так і заочно.