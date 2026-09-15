Что делать, если ТЦК задержали на улице до прибытия адвоката

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Если человек оказался на улице без военно-учетного документа, группа оповещения, состоящая только из сотрудников ТЦК без полиции, не имеет никаких полномочий для задержания. Поехать в военкомат в таком случае можно исключительно добровольно. Если же в патруле присутствуют правоохранители и есть признаки того, что может произойти силовое противоправное задержание с грубым нарушением закона, то лучше сообщить о вызове адвоката, настаивать на официальном составлении протокола задержания и ни в коем случае не подписывать повестку.

Такой совет дал военный юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Как действовать при отсутствии военного билета, но при наличии законной отсрочки

Военнообязанные, у которых оформлена отсрочка или бронь, должны четко заявить об этом факте. Следует подчеркнуть, что учетные данные обновлены, военный билет имеется, человек находится на учете, и причин для ограничения свободы нет.

В случае попытки силой доставить в ТЦК юрист не советует садиться в полицейский автомобиль без оформленного протокола или ставить подпись на повестке. Все дополнительные объяснения и документы следует предоставлять исключительно после прибытия адвоката, если таковой имеется.

Действия граждан, которые еще не оформили бронь

Следует сразу проинформировать патруль о наличии законных оснований для освобождения от призыва. Если же остановка произошла в другом районе или городе, необходимо сделать акцент на том, что все вопросы военного учета будут решаться исключительно по зарегистрированному месту жительства.

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Правовая защита при принудительной доставке в ТЦК

Любые попытки принудительного задержания без предоставления возможности позвонить адвокату являются прямым нарушением законодательства. В таких ситуациях нужно заявлять, что все необходимые документы в данный момент находятся у правозащитника.

Военный адвокат имеет право лично прибыть в помещение ТЦК для проверки законности действий силовиков.

Новини.LIVE также сообщали, что ТЦК могут штрафовать директоров предприятий на сумму до 34 тысяч гривен даже без выездных или плановых проверок. Тот факт, что компания не включена в графики проверок, не защищает руководство от наказания за ошибки в военном учете сотрудников. Военнообязанным в приложении "Резерв+" могут поступать сразу несколько уведомлений о выявлении нарушений. Такие действия военкоматов законны, но штрафы должны выписываться поочередно, то есть отдельно за каждый случай. При этом наложить штраф могут как во время визита в ТЦК, так и заочно.