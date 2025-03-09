Чоловік, який виховує дитину, не пішов до ТЦК через страх бути вбитим — вирок суду

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

У Полтавській області чоловік, який має на утриманні дитину, отримав повістку. Однак він не зʼявився до територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік є солдатом запасу. З листопада 2004 року він перебуває на військовому обліку.

Військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби, тому згодом чоловік отримав повістку про явку до ТЦК для відправлення до частини. Обвинувачений відмовився та проігнорував.

На суді чоловік зазначив, що дуже боїться бути вбитим. За його словами, краще він понесе покарання, ніж перебуватиме в окопах. Обвинувачений попросив не позбавляти його волі, підкресливши, що бажає надавати допомогу ЗСУ.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Однак його звільнили від покарання із випробувальним терміном на один рік шість місяців.

Нагадаємо, у Львові чоловік, що був у розшуку, відмовився йти до ТЦК. Його оштрафували на 136 гривень.

Також на Черкащині судили чоловіка, який намагався уникнути мобілізації, вигадуючи релігійні переконання, які нібито забороняють йому використовувати зброю та брати участь у війні.