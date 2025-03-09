Мужчина, воспитывающий ребенка, не пошел в ТЦК из-за страха быть убитым — приговор суда

Воспитывает ребенка — наказали ли мужчину, который не пошел в ТЦК
В Полтавской области мужчина, у которого на иждивении ребенок, получил повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина является солдатом запаса. С ноября 2004 года он состоит на воинском учете.
Военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе, поэтому впоследствии мужчина получил повестку о явке в ТЦК для отправки в часть. Обвиняемый отказался и проигнорировал.
На суде мужчина отметил, что очень боится быть убитым. По его словам, лучше он понесет наказание, чем будет находиться в окопах. Обвиняемый попросил не лишать его свободы, подчеркнув, что желает оказывать помощь ВСУ.
Что решил суд
Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Однако его освободили от наказания с испытательным сроком на один год шесть месяцев.
Напомним, во Львове мужчина, который был в розыске, отказался идти в ТЦК. Его оштрафовали на 136 гривен.
Также в Черкасской области судили мужчину, который пытался избежать мобилизации, придумывая религиозные убеждения, которые якобы запрещают ему использовать оружие и участвовать в войне.
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