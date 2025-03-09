Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Воспитывает ребенка — наказали ли мужчину, который не пошел в ТЦК arrow

Воспитывает ребенка — наказали ли мужчину, который не пошел в ТЦК

9 марта 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Мужчина, воспитывающий ребенка, не пошел в ТЦК из-за страха быть убитым — приговор суда
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области мужчина, у которого на иждивении ребенок, получил повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мужчина является солдатом запаса. С ноября 2004 года он состоит на воинском учете.

Военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе, поэтому впоследствии мужчина получил повестку о явке в ТЦК для отправки в часть. Обвиняемый отказался и проигнорировал.

На суде мужчина отметил, что очень боится быть убитым. По его словам, лучше он понесет наказание, чем будет находиться в окопах. Обвиняемый попросил не лишать его свободы, подчеркнув, что желает оказывать помощь ВСУ.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Однако его освободили от наказания с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Напомним, во Львове мужчина, который был в розыске, отказался идти в ТЦК. Его оштрафовали на 136 гривен.

Также в Черкасской области судили мужчину, который пытался избежать мобилизации, придумывая религиозные убеждения, которые якобы запрещают ему использовать оружие и участвовать в войне.

дети Полтавская область мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Реклама
Реклама
Реклама