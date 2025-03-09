Мужчина, воспитывающий ребенка, не пошел в ТЦК из-за страха быть убитым — приговор суда

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

В Полтавской области мужчина, у которого на иждивении ребенок, получил повестку. Однако он не явился в территориальный центр комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина является солдатом запаса. С ноября 2004 года он состоит на воинском учете.

Военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе, поэтому впоследствии мужчина получил повестку о явке в ТЦК для отправки в часть. Обвиняемый отказался и проигнорировал.

На суде мужчина отметил, что очень боится быть убитым. По его словам, лучше он понесет наказание, чем будет находиться в окопах. Обвиняемый попросил не лишать его свободы, подчеркнув, что желает оказывать помощь ВСУ.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Однако его освободили от наказания с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Напомним, во Львове мужчина, который был в розыске, отказался идти в ТЦК. Его оштрафовали на 136 гривен.

Также в Черкасской области судили мужчину, который пытался избежать мобилизации, придумывая религиозные убеждения, которые якобы запрещают ему использовать оружие и участвовать в войне.