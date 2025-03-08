Житель Черкащини отримав вирок за відмову від мобілізації через вигадану віру

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Черкащині суд виніс вирок чоловікові, який намагався ухилитися від мобілізації. Він вигадав віру, згідно з якою нібито не може брати до рук зброю та воювати.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, чоловік був визнаний придатним до служби та у жовтні 2024 року мав з’явитися до територіального центру комплектування. Однак, отримавши повістку поштою, він навмисно не прийшов до військкомату, стверджуючи, що його релігійні переконання забороняють брати участь у військових діях.

На судовому засіданні обвинувачений заявив, що він дотримується віри, яка вважає кожну людину "богом", проте в Україні така релігійна організація офіційно не зареєстрована. Також він запевняв, що мав намір пройти альтернативну невійськову службу, однак це не підтвердилося жодними документами.

Суд, розглянувши всі докази, визнав чоловіка винним у порушенні статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від призову. Як наслідок, ухилянт отримав три роки тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Німеччині оголосили вирок росіянину, який вбив бійців ЗСУ.

Також у Волинській області на лаві підсудних опинився чоловік, який не мобілізувався, бо на його думку держава має перед ним борг.