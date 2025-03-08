Житель Черкасской области получил приговор за отказ от мобилизации из-за вымышленной веры

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался уклониться от мобилизации. Он придумал веру, согласно которой якобы не может брать в руки оружие и воевать.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, мужчина был признан годным к службе и в октябре 2024 года должен был явиться в территориальный центр комплектования. Однако, получив повестку по почте, он намеренно не пришел в военкомат, утверждая, что его религиозные убеждения запрещают участвовать в военных действиях.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что он придерживается веры, которая считает каждого человека "богом", однако в Украине такая религиозная организация официально не зарегистрирована. Также он уверял, что намеревался пройти альтернативную невоенную службу, однако это не подтвердилось никакими документами.

Суд, рассмотрев все доказательства, признал мужчину виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва. Как следствие, уклонист получил три года тюремного заключения.

Напомним, в Германии объявили приговор россиянину, который убил бойцов ВСУ.

Также в Волынской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который не мобилизовался, потому что по его мнению государство имеет перед ним долг.