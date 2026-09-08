Відповідальність роботодавців за військовий облік у 2026 році

Перевірка документів на обліку. Фото: колаж Новини.LIVE

Кабінет Міністрів у червні 2026 року радикально змінив порядок взаємодії роботодавців із військкоматами. Відтепер компанії мають спочатку завершити перевірку працівників у їхніх рідних ТЦК, до яких вони приписані, а вже потім звітувати за місцем своєї реєстрації. Зараз увесь процес переведено в онлайн-формат завдяки порталу "Дія", але є нюанси, які дозволяють звітувати до військкоматів звичним способом через надсилання листів.

Про це повідомила експертка з бухгалтерського обліку Аліна Лакіс, передає Новини.LIVE.

Реклама

В які ТЦК компанії мають відзвітувати в першу чергу

З 27 червня 2026 року в Україні діють кардинально нові вимоги до ведення персонального військового обліку на підприємствах. Урядова постанова №812 від 10.06.2026 внесла глибокі зміни до базового Порядку №1487, щоб перенести значну частину звітувань в онлайн-формат.

Та оновлені норми не послаблюють вимогу. Треба обов'язково звітувати не рідше одного разу на рік всім без винятку компаніям, державним органам, установам та організаціям. Наявність статусу критично важливого підприємства або відсутність заброньованого персоналу від цього обов'язку не звільняє.

Законодавство чітко розмежовує територіальні центри комплектування, з якими ведеться комунікація компаній на дві категорії. До першої належить "свій" ТЦК, тобто та установа, що за місцем юридичної реєстрації бізнесу.

Читайте також:

До другої входять інші військкомати, де фізично стоять на обліку наймані працівники. Головна інновація 2026 року стосується черговості їх проходження:

Спочатку роботодавець зобов'язаний закрити всі питання з "чужими" ТЦК, тобто тими, до яких приписані працевлаштовані працівники. Цей етап необхідно завершити максимум до 1 грудня поточного року.

Лише після цього уже відбувається звіряння за місцем реєстрації фірми (з урахуванням попередніх результатів).

При цьому перевірка у "своєму" військкоматі є обов'язковою навіть тоді, коли жоден співробітник компанії не приписаний до нього. Дати візитів визначаються спеціальними графіками, які затверджують міські голови або очільники відповідних держадміністрацій. Якщо фірма туди не потрапила, керівництво повинно ініціювати узгодження строків самостійно.

Алгоритм цифрового звіряння через "Дію"

Процес запускає керівник або уповноважений кадровик за допомогою актуального електронного підпису (КЕП чи УЕП).

Через портал формується комплексний запит до Єдиного державного реєстру призовників. Цей електронний документ містить вичерпне досьє на кожного працівника від податкового номера, військового звання, адреси реєстрації та спеціальності до реквізитів наказів про працевлаштування та інформації про адміністративні порушення за статтями 210 і 210-1 КУпАП (окрім випадків за статтею 258 КУпАП). Після підписання заявки система автоматично блокує її для подальшого редагування.

Якщо реєстр виявляє розбіжності з реальними кадровими даними, компанія подає повідомлення про зміни. Завдяки електронній взаємодії з Пенсійним фондом інформація про найм або звільнення оновлюється автоматично впродовж 72 годин.

Якщо система не може верифікувати зміну посади чи місця проживання, до роботи підключається оператор ТЦК. Йому закон відводить три робочі дні на ручне опрацювання. У фіналі формується контрольний список. Система фіксує всі дії та може заблокувати компанію у разі надмірної або необґрунтованої кількості запитів, тому подавати повторні запити "про всяк випадок" не потрібно.

Як звітувати до ТЦК через листи

Для компаній, які поки не мають технічної змоги перейти на "Дію", ще працює традиційні подачі листів. В такому випадку до "свого" ТЦК відповідальній особі доведеться йти фізично.

Із собою необхідно мати списки персонального обліку, копії військово-облікових документів (ВОД) та роздруківки з електронного застосунку "Резерв+".

Взаємодія з іногородніми ТЦК, а також органами СБУ та підрозділами розвідки відбувається виключно через пошту. Згідно з пунктом 46 Порядку №1487, туди надсилають рекомендований лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. У конверт кладуть два примірники витягів зі списків та копії ВОД. Наступного дня після звіряння працівники відомства засвідчують один примірник гербовою печаткою, ставлять підпис із відміткою про дату звірки і відправляють його назад на підприємство для внесення до журналу обліку результатів перевірок.

Звільнені, мобілізовані та нові кадри: нестандартні ситуації

Практична робота з військовим обліком має низку законодавчих нюансів.

Мобілізовані співробітники залишаються у списках підприємства для звірянь до кінця поточного календарного року.

залишаються у списках підприємства для звірянь до кінця поточного календарного року. Щодо звільнених фахівців звіряння не проводиться. Замість цього компанія просто надсилає до ТЦК стандартне повідомлення за Додатком 4.

звіряння не проводиться. Замість цього компанія просто надсилає до ТЦК стандартне повідомлення за Додатком 4. Згідно з пунктом 35 Порядку №1487, працівники, які досягли граничного віку перебування в запасі, виключаються з реєстру день у день автоматично. Звіряти їхні дані не потрібно, адже вони втрачають статус військовозобов'язаних.

в запасі, виключаються з реєстру день у день автоматично. Звіряти їхні дані не потрібно, адже вони втрачають статус військовозобов'язаних. Якщо на роботу взяли людину з нового регіону, і цього ТЦК немає у річному графіку, компанія мусить внести зміни до плану та узгодити проведення звірки. Проте, якщо з цим військкоматом перевірка вже успішно відбулася, повторювати її через одного новачка не треба — достатньо відправити Додаток 4.

Новини.LIVE інформували, що отримане після перепідтвердження статусу критичної важливості рішення слугуватиме головним аргументом під час майбутніх звірок із ТЦК, тому підприємство має надійно його архівувати. Кадровики дали поради, як краще зберігати цей документ.

Зі свого боку військовозобов'язаним варто пам'ятати, що повноваження на вручення повісток мають не лише військкоми, а й керівники ОСББ чи сільські старости. Відхилити документ від таких уповноважених без наслідків не вдасться.