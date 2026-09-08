Ответственность работодателей за военный учет в 2026 году

Проверка документов на учете. Фото: коллаж Новини.LIVE

В июне 2026 года Кабинет Министров радикально изменил порядок взаимодействия работодателей с военкоматами. Отныне компании должны сначала завершить проверку сотрудников в их родных ТЦК, к которым они приписаны, а уже затем отчитываться по месту своей регистрации. Сейчас весь процесс переведен в онлайн-формат благодаря порталу «Дия», но есть нюансы, которые позволяют отчитываться перед военкоматами привычным способом — путем отправки писем.

Об этом сообщила эксперт по бухгалтерскому учету Алина Лакис, передает Новини.LIVE.

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В какие ТЦК компании должны отчитаться в первую очередь

С 27 июня 2026 года в Украине действуют кардинально новые требования к ведению персонального воинского учета на предприятиях. Правительственное постановление № 812 от 10.06.2026 внесло существенные изменения в базовый Порядок № 1487, чтобы перевести значительную часть отчетности в онлайн-формат.

Однако обновленные нормы не ослабляют требования. Все без исключения компании, государственные органы, учреждения и организации обязаны отчитываться не реже одного раза в год. Наличие статуса критически важного предприятия или отсутствие забронированного персонала от этой обязанности не освобождает.

Законодательство чётко разделяет территориальные центры комплектования, с которыми ведётся взаимодействие компаний, на две категории. К первой относится "свой" ТЦК, то есть то учреждение, которое находится по месту юридической регистрации бизнеса.

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Ко второй относятся другие военкоматы, где физически стоят на учёте наёмные работники. Главная инновация 2026 года касается очередности их прохождения:

Сначала работодатель обязан урегулировать все вопросы с "чужими" ТЦК, то есть теми, к которым приписаны трудоустроенные работники. Этот этап необходимо завершить не позднее 1 декабря текущего года.

Только после этого уже происходит сверка по месту регистрации фирмы (с учётом предыдущих результатов).

При этом проверка в "своем" военкомате является обязательной даже в том случае, если ни один сотрудник компании к нему не приписан. Даты визитов определяются специальными графиками, которые утверждают мэры городов или руководители соответствующих государственных администраций. Если компания не попала в этот график, руководство должно самостоятельно инициировать согласование сроков.

Алгоритм цифровой сверки через "Дію"

Процесс запускает руководитель или уполномоченный кадровик с помощью действующей электронной подписи (КЭП или УЭП).

Через портал формируется комплексный запрос в Единый государственный реестр призывников. Этот электронный документ содержит исчерпывающее досье на каждого работника, начиная с налогового номера, военного звания, адреса регистрации и специальности до реквизитов приказов о трудоустройстве и информации об административных правонарушениях по статьям 210 и 210-1 КоАП (кроме случаев по статье 258 КоАП). После подписания заявки система автоматически блокирует её для дальнейшего редактирования.

Если реестр выявляет расхождения с реальными кадровыми данными, компания подает уведомление об изменениях. Благодаря электронному взаимодействию с Пенсионным фондом информация о приеме на работу или увольнении обновляется автоматически в течение 72 часов.

Если система не может подтвердить смену должности или места жительства, к работе подключается оператор ТЦК. Закон отводит ему три рабочих дня на ручную обработку. В итоге формируется контрольный список. Система фиксирует все действия и может заблокировать компанию в случае чрезмерного или необоснованного количества запросов, поэтому подавать повторные запросы «на всякий случай» не нужно.

Как отчитываться перед ТЦК посредством писем

Для компаний, которые пока не имеют технической возможности перейти на «Дию», по-прежнему действует традиционный способ подачи писем. В таком случае ответственному лицу придется лично посетить "свой" ТЦК.

С собой необходимо иметь списки личного учета, копии военно-учетных документов (ВОД) и распечатки из электронного приложения "Резерв+".

Взаимодействие с иногородними ТЦК, а также органами СБУ и подразделениями разведки осуществляется исключительно по почте. Согласно пункту 46 Порядка № 1487, туда отправляют заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. В конверт кладут два экземпляра выписок из списков и копии ВОД. На следующий день после сверки сотрудники ведомства заверяют один экземпляр гербовой печатью, ставят подпись с отметкой о дате сверки и отправляют его обратно на предприятие для внесения в журнал учета результатов проверок.

Уволенные, мобилизованные и новые сотрудники: нестандартные ситуации

Практическая работа с воинским учетом имеет ряд законодательных нюансов.

Мобилизованные сотрудники остаются в списках предприятия для сверки до конца текущего календарного года.

остаются в списках предприятия для сверки до конца текущего календарного года. В отношении уволенных специалистов сверка не проводится. Вместо этого компания просто направляет в ТЦК стандартное уведомление по Приложению 4.

сверка не проводится. Вместо этого компания просто направляет в ТЦК стандартное уведомление по Приложению 4. Согласно пункту 35 Порядка № 1487, работники, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, исключаются из реестра автоматически в день достижения этого возраста. Сверять их данные не требуется, поскольку они теряют статус военнообязанных.

в запасе, исключаются из реестра автоматически в день достижения этого возраста. Сверять их данные не требуется, поскольку они теряют статус военнообязанных. Если на работу приняли человека из нового региона, а этого ТЦК нет в годовом графике, компания должна внести изменения в план и согласовать проведение сверки. Однако, если с этим военкоматом проверка уже успешно состоялась, повторять её из-за одного новичка не нужно — достаточно отправить Приложение 4.

Новини.LIVE сообщали, что полученное после переподтверждения статуса критической важности решение будет служить главным аргументом во время будущих сверок с ТЦК, поэтому предприятие должно надежно его архивировать. Кадровики дали советы, как лучше хранить этот документ.

Со своей стороны, военнообязанным следует помнить, что полномочия на вручение повесток имеют не только военкоматы, но и руководители ОСМД или сельские старосты. Отклонить документ от таких уполномоченных лиц без последствий не удастся.