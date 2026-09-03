Де зберігати копію розпорядження про критичність підприємства

Робота з документами. Фото: колаж Новини.LIVE

Після успішного перепідтвердження статусу критично важливого підприємства компанії отримують відповідне розпорядження, копія якого має бути відповідно архівована для звірки з ТЦК у майбутньому. За правилами кадрового діловодства, єдиною суворою вимогою для зберігання цього документа є дотримання внутрішньої номенклатури справ, яка офіційно затверджена на підприємстві.

Про це повідомила експерт з трудового права та кадрового обліку Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Де підприємцям зберігати нові дані після повторного підтвердженння статусу критичності

На практиці український бізнес найчастіше обирає один із двох зручних варіантів організації такого документообігу. У першому випадку копію наказу про критичність підшивають безпосередньо до матеріалів, що стосуються бронювання військовозобов’язаних співробітників. Це може бути як окремий том, так і загальна справа, присвячена взаємодії установи з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Другий поширений підхід передбачає створення спеціальної справи, призначеної виключно для документів щодо визначення та підтвердження критичності компанії. Однак цей варіант можливий лише за умови, що така окрема позиція заздалегідь передбачена корпоративною номенклатурою справ.

Копія розпорядження обов'язково має знаходитися поруч з іншою документацією, яка доводить процес набуття чи підтримання підприємством свого особливого статусу. Такий порядок дозволить кадровикам та керівникам миттєво знаходити документ для оформлення нових відстрочок персоналу, а також безперешкодно пред'являти його інспекторам ТЦК та СП під час раптових державних перевірок.

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