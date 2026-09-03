Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Документи для ТЦК: куди підшивати новий наказ про критичність

Документи для ТЦК: куди підшивати новий наказ про критичність

Ua ru
3 вересня 2026 00:30
Де зберігати копію розпорядження про критичність підприємства
Робота з документами. Фото: колаж Новини.LIVE

Після успішного перепідтвердження статусу критично важливого підприємства компанії отримують відповідне розпорядження, копія якого має бути відповідно архівована для звірки з ТЦК у майбутньому. За правилами кадрового діловодства, єдиною суворою вимогою для зберігання цього документа є дотримання внутрішньої номенклатури справ, яка офіційно затверджена на підприємстві.

Про це повідомила експерт з трудового права та кадрового обліку Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де підприємцям зберігати нові дані після повторного підтвердженння статусу критичності

На практиці український бізнес найчастіше обирає один із двох зручних варіантів організації такого документообігу. У першому випадку копію наказу про критичність підшивають безпосередньо до матеріалів, що стосуються бронювання військовозобов’язаних співробітників. Це може бути як окремий том, так і загальна справа, присвячена взаємодії установи з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Другий поширений підхід передбачає створення спеціальної справи, призначеної виключно для документів щодо визначення та підтвердження критичності компанії. Однак цей варіант можливий лише за умови, що така окрема позиція заздалегідь передбачена корпоративною номенклатурою справ.

Копія розпорядження обов'язково має знаходитися поруч з іншою документацією, яка доводить процес набуття чи підтримання підприємством свого особливого статусу. Такий порядок дозволить кадровикам та керівникам миттєво знаходити документ для оформлення нових відстрочок персоналу, а також безперешкодно пред'являти його інспекторам ТЦК та СП під час раптових державних перевірок.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, підприємства, які визнали критично важливими до 2 червня 2026 року і які досі не оновили цей статус, із 1 вересня втратили можливість бронювати команду. У "Дії" заспокоюють, що час виправити все ще є. Тим, хто вже встиг перепідтвердити свій статус, хвилюватися не варто — повторно нічого подавати не треба. Якщо оновлювати статус за спрощеною схемою, він діятиме до терміну попереднього рішення, а за повним пакетом документів строк рахуватиметься вже за новими правилами.

Отримати бронь назавжди теж не вийде. Її можуть швидко скасувати через конкретні причини. В Міноборони пояснили найчастіші причини для скасування бронювання в громадян

військовий облік критична інфраструктура бронювання підприємства ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації