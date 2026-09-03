Где хранить копию распоряжения о критической важности предприятия

Работа с документами. Фото: коллаж Новини.LIVE

После успешного повторного подтверждения статуса предприятия критически важной важности компании получают соответствующее распоряжение, копия которого должна быть надлежащим образом заархивирована для сверки с ТЦК в будущем. Согласно правилам кадрового делопроизводства, единственным строгим требованием к хранению этого документа является соблюдение внутренней номенклатуры дел, официально утвержденной на предприятии.

Об этом сообщила эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

Реклама

Где предпринимателям хранить новые данные после повторного подтверждения статуса критичности

На практике украинский бизнес чаще всего выбирает один из двух удобных вариантов организации такого документооборота. В первом случае копию приказа о критичности подшивают непосредственно к материалам, касающимся бронирования военнообязанных сотрудников. Это может быть как отдельный том, так и общее дело, посвященное взаимодействию учреждения с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Второй распространенный подход предусматривает создание специального дела, предназначенного исключительно для документов, касающихся определения и подтверждения критичности компании. Однако этот вариант возможен лишь при условии, что такая отдельная позиция заранее предусмотрена корпоративной номенклатурой дел.

Копия распоряжения обязательно должна находиться рядом с другой документацией, подтверждающей процесс приобретения или поддержания предприятием своего особого статуса. Такой порядок позволит кадровикам и руководителям мгновенно находить документ для оформления новых отсрочек персоналу, а также беспрепятственно предъявлять его инспекторам ТЦК и СП во время внезапных государственных проверок.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE ранее, предприятия, признанные критически важными до 2 июня 2026 года и до сих пор не обновившие этот статус, с 1 сентября лишились возможности бронировать персонал. В "Дії" уверяют, что время исправить ситуацию ещё есть. Тем, кто уже успел подтвердить свой статус, волноваться не стоит — повторно ничего подавать не нужно. Если обновлять статус по упрощенной схеме, он будет действовать до срока действия предыдущего решения, а при подаче полного пакета документов срок будет исчисляться уже по новым правилам.

Получить бронирование навсегда тоже не получится. Его могут быстро отменить по конкретным причинам. В Минобороны объяснили наиболее частые причины отмены бронирования у граждан.