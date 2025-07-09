Громадяни в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка прокоментував скандали з ТЦК та останні удари РФ по українських військкоматах. Військовий зазначив, що більшість гучних скандалів з ТЦК — це фейки.

Про це Ігор Швайка сказав в ефірі День.LIVE у середу, 9 липня.

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Військовий прокоментував скандали з ТЦК

За словами представника Сил ТрО, лише 7-9% гучних скандалів з ТЦК виявились правдивими, усе інше — фейки.

Водночас Швайка заявив, що атаки Росії на ТЦК — це продовження старої тактики залякування та інформаційних вкидів, спрямованих на деморалізацію. На його думку, це необхідно ворогу для того, щоб тилова частина країни, яка не воює, сказала: "Так, пішли ви всі зі своєю війною, здаваймось".

Військовий також наголосив, що росіяни завжди шукатимуть серед українців слабкі ланки — "тих, хто готовий за 100 чи 500 доларів зрадити країну". Він вважає, що для таких людей має бути публічне покарання.

"Нічого нового не відбувається. Кроки ворога — це дезінформація про роботу ТЦК, про ті численні порушення, які відбуваються, про ті знущання з людей, які відбуваються. Провели перевірку, показали. З тієї кількості озвучених проблем лише 7-9% мають під собою якесь підґрунтя. А інші 91-95% є висмоктані із пальця. Для чого вони існують? Для дестабілізації ситуації.

Для цього ворогом використовуються люди, які можуть виконати роботу зрадників. Їх шукає Росія. За це має бути покарання, воно має бути публічним", — пояснив Швайка.

Він наголосив, що ми маємо постійно "зшивати, з'єднувати цивільну і військову частину суспільства".

Нещодавно український військовослужбовець Єгор Чечеринда прокоментував останні атаки РФ на ТЦК.

Раніше Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до українців на тлі останніх атак РФ на ТЦК.