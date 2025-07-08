ЗСУ звернулися до українців на тлі атак РФ на ТЦК

Українські військові. Фото: armyinform.com.ua

Командування Сухопутних військ Збройних сил України звернулося до українців на тлі останніх атак РФ на Територіальні центри комплектування (ТЦК). Військові зазначили, що ці удари російських загарбників не випадкові, а цілеспрямовані.

Про це йдеться у заяві Командування Сухопутних військ ЗСУ, оприлюдненій у колонці "Української правди".

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"Сьогодні ми звертаємося до вас, український народе, з посланням, яке є водночас засудженням і проханням: ворожі удари по наших Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це не лише атаки на будівлі, а й на фундамент нашої оборони", — зазначили у Сухопутних військах.

А також наголосили, що останні хвилі ворожих ударів по ТЦК та СП по всій Україні є яскравим свідченням відчаю Кремля.

Зазначається, що ці центри, ключові для наших мобілізаційних зусиль, не є військовими фортецями чи складами зброї — це адміністративні осередки, де починається процес зміцнення української армії через підготовку резервів.

"Атакуючи їх, ворог прагне посіяти хаос, порушити нашу здатність до організації та послабити нашу рішучість. Ці удари не випадкові; це сплановані акти терору, спрямовані на підрив механізмів, які підтримують нашу боротьбу за свободу та незалежність України", — пояснюють у Командуванні Сухопутних військ.

А також наголошують, що кожен ворожий боєприпас, що влучає в ТЦК — це атака на кожного українця, який вірить та чекає на справедливу перемогу Збройних сил України.

"Ворог знає, що мобілізована й рішуча Україна — це незламна сила та пряма їхня поразка. Їхні атаки на ТЦК є доказом їхнього страху — не перед будівлями, а перед героїчними нашими людьми, які становлять силу нашої нації", — йдеться у заяві Сухопутних військ ЗСУ.

Українські військові на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Заява Сухопутних військ ЗСУ щодо мобілізації

У Сухопутних військах наголосили, що мобілізація — це не покарання.

"Мобілізація — це не покарання чи тягар, нав'язаний тим, хто не бажає служити. Це артерія нашої оборони. Кожен воїн на передовій, кожен медик, який рятує життя, кожен логіст, який забезпечує постачання — усі вони розпочали свій шлях через мобілізаційний процес", — пояснюють військові.

А також зазначають, що ТЦК — це не "безликі бюрократичні установи". Їхній персонал — це українці, багато з яких служили або втратили близьких у цій війні. Вони є частиною нашої спільної боротьби.

У Командуванні Сухопутних військ вважаю, що настав час змінити сприйняття мобілізації. Адже це не лише відповідальність Збройних сил України чи ТЦК та СП — це спільний обов'язок нашого громадянського суспільства, який об'єднує усіх українців.

"ТЦК — не ваші противники; вони є воротами до забезпечення того, щоб наша армія залишалася сильною, здатною та готовою захистити майбутнє України. Підтримуючи їхню роботу, відповідаючи на заклик до служби, ви допомагаєте не лише військовим — ви захищаєте свої сім'ї, громади та мрію про сильну Україну.

Війна не закінчиться без тебе — без твоєї мужності, твоєї підтримки, твоєї готовності відстояти те, що правильно", — резюмувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують атакувати українські ТЦК. Відтак, у понеділок, 7 липня, загарбники обстріляли територію Запорізького обласного ТЦК.

Пізніше у Збройних силах України розкрили мету ударів РФ по українських військкоматах.