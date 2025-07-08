ЗСУ звернулися до українців на тлі атак РФ на ТЦК

У Сухопутних військах зробили заяву на тлі ударів РФ по ТЦК
Командування Сухопутних військ Збройних сил України звернулося до українців на тлі останніх атак РФ на Територіальні центри комплектування (ТЦК). Військові зазначили, що ці удари російських загарбників не випадкові, а цілеспрямовані.
Про це йдеться у заяві Командування Сухопутних військ ЗСУ, оприлюдненій у колонці "Української правди".
Заява Сухопутних військ ЗСУ щодо атак РФ на ТЦК
"Сьогодні ми звертаємося до вас, український народе, з посланням, яке є водночас засудженням і проханням: ворожі удари по наших Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це не лише атаки на будівлі, а й на фундамент нашої оборони", — зазначили у Сухопутних військах.
А також наголосили, що останні хвилі ворожих ударів по ТЦК та СП по всій Україні є яскравим свідченням відчаю Кремля.
Зазначається, що ці центри, ключові для наших мобілізаційних зусиль, не є військовими фортецями чи складами зброї — це адміністративні осередки, де починається процес зміцнення української армії через підготовку резервів.
"Атакуючи їх, ворог прагне посіяти хаос, порушити нашу здатність до організації та послабити нашу рішучість. Ці удари не випадкові; це сплановані акти терору, спрямовані на підрив механізмів, які підтримують нашу боротьбу за свободу та незалежність України", — пояснюють у Командуванні Сухопутних військ.
А також наголошують, що кожен ворожий боєприпас, що влучає в ТЦК — це атака на кожного українця, який вірить та чекає на справедливу перемогу Збройних сил України.
"Ворог знає, що мобілізована й рішуча Україна — це незламна сила та пряма їхня поразка. Їхні атаки на ТЦК є доказом їхнього страху — не перед будівлями, а перед героїчними нашими людьми, які становлять силу нашої нації", — йдеться у заяві Сухопутних військ ЗСУ.
Заява Сухопутних військ ЗСУ щодо мобілізації
У Сухопутних військах наголосили, що мобілізація — це не покарання.
"Мобілізація — це не покарання чи тягар, нав'язаний тим, хто не бажає служити. Це артерія нашої оборони. Кожен воїн на передовій, кожен медик, який рятує життя, кожен логіст, який забезпечує постачання — усі вони розпочали свій шлях через мобілізаційний процес", — пояснюють військові.
А також зазначають, що ТЦК — це не "безликі бюрократичні установи". Їхній персонал — це українці, багато з яких служили або втратили близьких у цій війні. Вони є частиною нашої спільної боротьби.
У Командуванні Сухопутних військ вважаю, що настав час змінити сприйняття мобілізації. Адже це не лише відповідальність Збройних сил України чи ТЦК та СП — це спільний обов'язок нашого громадянського суспільства, який об'єднує усіх українців.
"ТЦК — не ваші противники; вони є воротами до забезпечення того, щоб наша армія залишалася сильною, здатною та готовою захистити майбутнє України. Підтримуючи їхню роботу, відповідаючи на заклик до служби, ви допомагаєте не лише військовим — ви захищаєте свої сім'ї, громади та мрію про сильну Україну.
Війна не закінчиться без тебе — без твоєї мужності, твоєї підтримки, твоєї готовності відстояти те, що правильно", — резюмувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують атакувати українські ТЦК. Відтак, у понеділок, 7 липня, загарбники обстріляли територію Запорізького обласного ТЦК.
Пізніше у Збройних силах України розкрили мету ударів РФ по українських військкоматах.
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