ВСУ обратились к украинцам на фоне атак РФ на ТЦК

Украинские военные. Фото: armyinform.com.ua

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обратилось к украинцам на фоне последних атак РФ на Территориальные центры комплектования (ТЦК). Военные отметили, что эти удары российских захватчиков не случайны, а целенаправленные.

Об этом говорится в заявлении Командования Сухопутных войск ВСУ, обнародованном в колонке "Украинской правды".

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Заявление Сухопутных войск ВСУ относительно атак РФ на ТЦК

"Сегодня мы обращаемся к вам, украинский народ, с посланием, которое является одновременно осуждением и просьбой: вражеские удары по нашим Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это не только атаки на здания, но и на фундамент нашей обороны", — отметили в Сухопутных войсках.

А также отметили, что последние волны вражеских ударов по ТЦК и СП по всей Украине являются ярким свидетельством отчаяния Кремля.

Отмечается, что эти центры, ключевые для наших мобилизационных усилий, не являются военными крепостями или складами оружия — это административные центры, где начинается процесс укрепления украинской армии через подготовку резервов.

"Атакуя их, враг стремится посеять хаос, нарушить нашу способность к организации и ослабить нашу решимость. Эти удары не случайны; это спланированные акты террора, направленные на подрыв механизмов, которые поддерживают нашу борьбу за свободу и независимость Украины", — объясняют в командовании Сухопутных войск.

А также отмечают, что каждый вражеский боеприпас, попадающий в ТЦК — это атака на каждого украинца, который верит и ждет справедливой победы Вооруженных сил Украины.

"Враг знает, что мобилизованная и решительная Украина — это несокрушимая сила и прямое их поражение. Их атаки на ТЦК являются доказательством их страха — не перед зданиями, а перед героическими нашими людьми, которые составляют силу нашей нации", — говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ.

Украинские военные на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ/Facebook

Заявление Сухопутных войск ВСУ по мобилизации

В Сухопутных войсках отметили, что мобилизация — это не наказание.

"Мобилизация — это не наказание или бремя, навязанное тем, кто не желает служить. Это артерия нашей обороны. Каждый воин на передовой, каждый медик, который спасает жизни, каждый логист, который обеспечивает снабжение — все они начали свой путь через мобилизационный процесс", — объясняют военные.

А также отмечают, что ТЦК — это не "безликие бюрократические учреждения". Их персонал — это украинцы, многие из которых служили или потеряли близких в этой войне. Они являются частью нашей общей борьбы.

В Командовании Сухопутных войск считаю, что пришло время изменить восприятие мобилизации. Ведь это не только ответственность Вооруженных сил Украины или ТЦК и СП — это общая обязанность нашего гражданского общества, которая объединяет всех украинцев.

"ТЦК — не ваши противники; они являются воротами к обеспечению того, чтобы наша армия оставалась сильной, способной и готовой защитить будущее Украины. Поддерживая их работу, отвечая на призыв к службе, вы помогаете не только военным — вы защищаете свои семьи, общины и мечту о сильной Украине.

Война не закончится без тебя — без твоего мужества, твоей поддержки, твоей готовности отстоять то, что правильно", — резюмировало Командование Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские ТЦК. Следовательно, в понедельник, 7 июля, захватчики обстреляли территорию Запорожского областного ТЦК.

Позже в Вооруженных силах Украины раскрыли цель ударов РФ по украинским военкоматам.